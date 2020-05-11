«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Сьогодні, 20:45
На Волині уже вшосте стартувала «Волинська Голландія». Цьогоріч фестиваль тюльпанів розпочався 4 травня.
Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost відвідали дійство у день відкриття, тож як це було – дивіться на світлинах.
Із Луцька вирушаємо автівкою. 40 хвилин – і ми на місці. Приблизно стільки часу займає маршрут із центру міста до локації – 36-го кілометру траси Луцьк-Ковель (неподалік від села Свидники).
Здалеку помічаємо, що людей на фестивалі порівняно не дуже багато. Причин, вочевидь, кілька: будній день, не зовсім сприятлива погода і повінь, яка вплинула на цьогорічне цвітіння тюльпанів. Та попри підтоплене поле фестиваль вирішили провести. Мовляв, більша частина квітів таки вціліла.
Як-то кажуть, краса в очах того, хто дивиться, тож минаємо болотяну стежку, що веде до квітучого поля, і йдемо насолоджуватися прекрасним.
На перший погляд квітів суттєво поменшало. Дещо далі видніє калюжа. Та це ніяк не вплинуло на захват Надії Іванівни, яка приїздила на фестиваль вперше.
– А чого погода має лякати? Нема чого боятися. Душа радіє, що в нас в Україні така краса! Ще й Волинська область. Ото дивляться на Європу, а потім в нас таке роблять. І правильно! – запевняє Надія Іванівна.
Жінка приїхала сюди з Горохова, щоби відпочити від метушні і гнітючої атмосфери, а заодно ще й цибулини квітів придбала. Піоновидні тюльпани, ділиться, полюбились найбільше.
– Сама не продаю, я на них люблю дивитися… В мене вдома великий квітник. Люблю вийти, порозмовляти з ними. Квітка, як і людина, має душу, – натхненно продовжує співрозмовниця.
Вперше приїхала на фестиваль і пані Наталя. Тут вона з мамою. Підтоплені поля дівчину теж не засмутили.
– Ми хотіли провести вдало час. Так, щоби в гарному місці і недалеко від Ковеля. Видно, що квітів мало, але атмосфера тут панує неймовірна. Свіже повітря, квіти, жива музика. Мені дуже подобається, – каже Наталя.
Ідемо полем далі. Помітивши вкотре калюжу, вирішуємо з’ясувати, скільки ж квітів втратила «Волинська Голландія» через паводок.
За словами директорки з виробництва «Лілі Лайн» та організаторки заходу Тетяни Пашковської, тюльпанів поменшало на відсотків 20%. Все ж більшу частину квітів лихо оминуло.
– Тюльпани все ж таки перемогли! Вони виросли, як бачите, гарно і яскраво квітнуть, – захоплено розповідає пані Тетяна.
Загалом «Волинська Голландія» налічує понад 500 сортів тюльпанів. Щороку додатково висаджують по 200-300 тисяч цибулин. Запитуємо, чи сорти мають однакову стійкість до несприятливих умов. Виявляється, що так. «Вижили» ті, яких не зачепила вода. Від сорту квітки це не залежить. Тож люди обирають, зазвичай, спираючись на її вигляд.
Найбільший попит, запевняє пані Тетяна, мають піоновидні тюльпани.
– Людям особливо до вподоби червоні. Темні зараз у моді: бордові та чорні сорти тюльпанів, – каже директорка.
Осіннього фестивалю квітів цьогоріч не буде. Однак професійні голландські цибулини лілій всі охочі можуть придбати вже. Натомість влітку гостей запрошують на лавандове поле.
– Там теж <поле> – 3 гектари. Висадили 27 тисяч кущів лавандину та лаванди. На кінець червня-початок липня плануємо відкриття. Триватиме такий фестиваль близько 4 тижнів, – додає Тетяна Пашковська.
Окрім милування тюльпанами, організатори мають чим дивувати. З новенького на фестивалі – дитячі фотозони, атракціони, кав’ярня та крафтові бургери. Чимало у продажу й продуктів бджільництва.
Триватиме «Волинська Голландія» до 14 травня. На гостей чекають щодня з 10 до 19 години.
Для школярів віком до 13 років вартість квитка – 50 гривень, для дорослих – 100. Учасникам бойових дій, людям з інвалідністю та дошкільнятам вхід – безкоштовний.
Текст і фото Ольги ВОЗНЯК
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Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost відвідали дійство у день відкриття, тож як це було – дивіться на світлинах.
Із Луцька вирушаємо автівкою. 40 хвилин – і ми на місці. Приблизно стільки часу займає маршрут із центру міста до локації – 36-го кілометру траси Луцьк-Ковель (неподалік від села Свидники).
Здалеку помічаємо, що людей на фестивалі порівняно не дуже багато. Причин, вочевидь, кілька: будній день, не зовсім сприятлива погода і повінь, яка вплинула на цьогорічне цвітіння тюльпанів. Та попри підтоплене поле фестиваль вирішили провести. Мовляв, більша частина квітів таки вціліла.
Як-то кажуть, краса в очах того, хто дивиться, тож минаємо болотяну стежку, що веде до квітучого поля, і йдемо насолоджуватися прекрасним.
На перший погляд квітів суттєво поменшало. Дещо далі видніє калюжа. Та це ніяк не вплинуло на захват Надії Іванівни, яка приїздила на фестиваль вперше.
– А чого погода має лякати? Нема чого боятися. Душа радіє, що в нас в Україні така краса! Ще й Волинська область. Ото дивляться на Європу, а потім в нас таке роблять. І правильно! – запевняє Надія Іванівна.
Жінка приїхала сюди з Горохова, щоби відпочити від метушні і гнітючої атмосфери, а заодно ще й цибулини квітів придбала. Піоновидні тюльпани, ділиться, полюбились найбільше.
– Сама не продаю, я на них люблю дивитися… В мене вдома великий квітник. Люблю вийти, порозмовляти з ними. Квітка, як і людина, має душу, – натхненно продовжує співрозмовниця.
Вперше приїхала на фестиваль і пані Наталя. Тут вона з мамою. Підтоплені поля дівчину теж не засмутили.
– Ми хотіли провести вдало час. Так, щоби в гарному місці і недалеко від Ковеля. Видно, що квітів мало, але атмосфера тут панує неймовірна. Свіже повітря, квіти, жива музика. Мені дуже подобається, – каже Наталя.
Ідемо полем далі. Помітивши вкотре калюжу, вирішуємо з’ясувати, скільки ж квітів втратила «Волинська Голландія» через паводок.
За словами директорки з виробництва «Лілі Лайн» та організаторки заходу Тетяни Пашковської, тюльпанів поменшало на відсотків 20%. Все ж більшу частину квітів лихо оминуло.
– Тюльпани все ж таки перемогли! Вони виросли, як бачите, гарно і яскраво квітнуть, – захоплено розповідає пані Тетяна.
Загалом «Волинська Голландія» налічує понад 500 сортів тюльпанів. Щороку додатково висаджують по 200-300 тисяч цибулин. Запитуємо, чи сорти мають однакову стійкість до несприятливих умов. Виявляється, що так. «Вижили» ті, яких не зачепила вода. Від сорту квітки це не залежить. Тож люди обирають, зазвичай, спираючись на її вигляд.
Найбільший попит, запевняє пані Тетяна, мають піоновидні тюльпани.
– Людям особливо до вподоби червоні. Темні зараз у моді: бордові та чорні сорти тюльпанів, – каже директорка.
Осіннього фестивалю квітів цьогоріч не буде. Однак професійні голландські цибулини лілій всі охочі можуть придбати вже. Натомість влітку гостей запрошують на лавандове поле.
– Там теж <поле> – 3 гектари. Висадили 27 тисяч кущів лавандину та лаванди. На кінець червня-початок липня плануємо відкриття. Триватиме такий фестиваль близько 4 тижнів, – додає Тетяна Пашковська.
Окрім милування тюльпанами, організатори мають чим дивувати. З новенького на фестивалі – дитячі фотозони, атракціони, кав’ярня та крафтові бургери. Чимало у продажу й продуктів бджільництва.
Триватиме «Волинська Голландія» до 14 травня. На гостей чекають щодня з 10 до 19 години.
Для школярів віком до 13 років вартість квитка – 50 гривень, для дорослих – 100. Учасникам бойових дій, людям з інвалідністю та дошкільнятам вхід – безкоштовний.
Текст і фото Ольги ВОЗНЯК
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