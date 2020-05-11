«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО

На Волині уже вшосте стартувала «Волинська Голландія». Цьогоріч фестиваль тюльпанів розпочався 4 травня.Журналістивідвідали дійство у день відкриття, тож як це було – дивіться на світлинах.Із Луцька вирушаємо автівкою. 40 хвилин – і ми на місці. Приблизно стільки часу займає маршрут із центру міста до локації – 36-го кілометру траси Луцьк-Ковель (неподалік від села Свидники).Здалеку помічаємо, що людей на фестивалі порівняно не дуже багато. Причин, вочевидь, кілька: будній день, не зовсім сприятлива погода і повінь, яка вплинула на цьогорічне цвітіння тюльпанів. Та попри підтоплене поле фестиваль вирішили провести. Мовляв, більша частина квітів таки вціліла.Як-то кажуть, краса в очах того, хто дивиться, тож минаємо болотяну стежку, що веде до квітучого поля, і йдемо насолоджуватися прекрасним.На перший погляд квітів суттєво поменшало. Дещо далі видніє калюжа. Та це ніяк не вплинуло на захват, яка приїздила на фестиваль вперше.– запевняє Надія Іванівна.Жінка приїхала сюди з Горохова, щоби відпочити від метушні і гнітючої атмосфери, а заодно ще й цибулини квітів придбала. Піоновидні тюльпани, ділиться, полюбились найбільше.– натхненно продовжує співрозмовниця.Вперше приїхала на фестиваль і пані. Тут вона з мамою. Підтоплені поля дівчину теж не засмутили.– каже Наталя.Ідемо полем далі. Помітивши вкотре калюжу, вирішуємо з’ясувати, скільки ж квітів втратила «Волинська Голландія» через паводок.За словами директорки з виробництва «Лілі Лайн» та організаторки заходу, тюльпанів поменшало на відсотків 20%. Все ж більшу частину квітів лихо оминуло.– захоплено розповідає пані Тетяна.Загалом «Волинська Голландія» налічує понад 500 сортів тюльпанів. Щороку додатково висаджують по 200-300 тисяч цибулин. Запитуємо, чи сорти мають однакову стійкість до несприятливих умов. Виявляється, що так. «Вижили» ті, яких не зачепила вода. Від сорту квітки це не залежить. Тож люди обирають, зазвичай, спираючись на її вигляд.Найбільший попит, запевняє пані Тетяна, мають піоновидні тюльпани.– каже директорка.Осіннього фестивалю квітів цьогоріч не буде. Однак професійні голландські цибулини лілій всі охочі можуть придбати вже. Натомість влітку гостей запрошують на лавандове поле.– додає Тетяна Пашковська.Окрім милування тюльпанами, організатори мають чим дивувати. З новенького на фестивалі – дитячі фотозони, атракціони, кав’ярня та крафтові бургери. Чимало у продажу й продуктів бджільництва.Триватиме «Волинська Голландія» до 14 травня. На гостей чекають щодня з 10 до 19 години.Для школярів віком до 13 років вартість квитка – 50 гривень, для дорослих – 100. Учасникам бойових дій, людям з інвалідністю та дошкільнятам вхід – безкоштовний.Текст і фото