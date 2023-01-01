Погода у Луцьку на завтра, 5 травня

Погода у Луцьку на завтра, 5 травня
У п`ятницю, 5 травня, у Луцьку ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 3° до +15°.

Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять апостолів Нафанаїла, Луки, Климента. У минулі часи помітили, що якщо 5 травня вночі станеться заморозок, то ще 40 днів вранці буде достатньо холодно. Напередодні дня Юрія (6 травня) святкували свято "Ляля". Найкрасивіша дівчина (Ляля) повинна була кидати подругам вінки. Хто спіймає, ховає подарунок до наступної весни. З цього дня починали висаджувати картоплю.

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Теги: Погода, Луцьк
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