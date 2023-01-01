5 травня на Волині: гортаючи календар

5 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження ексзаступник міського голови Луцька, а тепер військовослужбовець Юрій Моклиця.

Також день народження 5 травня святкують волинський гончар й музикант Валерій Ленартович (на фото), завідувач видавничого відділу «Ключі» Волинської єпархії ПЦУ Дмитро Головенко та громадська діячка Катерина Шарпата.

Бажаємо іменинникам здоров'я, щастя, успіху в житті, кохання, злагоди й достатку в сім`ї.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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