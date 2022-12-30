Для воїнів, які перебувають на лікуванні та реабілітації у Володимирі, показали виставу у медзакладі
Сьогодні, 03:18
Посмішка і гарний настрій допомагають одужати, переконані у Володимирському територіальному медичному об’єднанні.
Тому влаштували для військових, які перебувають тут на лікуванні та реабілітації, виставу, повідомляють на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Виставу «Селфі зі склерозом» поставили актори театру «Різнобарвʼя».
«Дякуємо акторам, що допомогли підняти настрій нашим пацієнтам! Зараз, як ніколи, дуже важлива підтримка для наших військових», – йдеться у повідомленні медиків.
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Тому влаштували для військових, які перебувають тут на лікуванні та реабілітації, виставу, повідомляють на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Виставу «Селфі зі склерозом» поставили актори театру «Різнобарвʼя».
«Дякуємо акторам, що допомогли підняти настрій нашим пацієнтам! Зараз, як ніколи, дуже важлива підтримка для наших військових», – йдеться у повідомленні медиків.
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