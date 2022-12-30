Для воїнів, які перебувають на лікуванні та реабілітації у Володимирі, показали виставу у медзакладі

Посмішка і гарний настрій допомагають одужати, переконані у Володимирському територіальному медичному об’єднанні.Тому влаштували для військових, які перебувають тут на лікуванні та реабілітації, виставу, повідомляють на сторінці медзакладу у фейсбуці.Виставу «Селфі зі склерозом» поставили актори театру «Різнобарвʼя».«Дякуємо акторам, що допомогли підняти настрій нашим пацієнтам! Зараз, як ніколи, дуже важлива підтримка для наших військових», – йдеться у повідомленні медиків.