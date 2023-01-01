Через непристойні жести до вчителя оштрафували матір учня на Хмельниччині





Про це



Так, 23 березня учень на уроці хімії демонстрував непристойні жести в бік учителя хімії в присутності учнів 7 класу під час контрольної роботи. І такі дії він вчиняв неодноразово.



Зокрема, суд розглянув пояснення вчителя географії Старокостянтинівської школи, який розповів, що учень систематично порушує дисципліну під час навчання. А вчителька історії зазначила, що хлопець не реагує на зауваження. Крім того, матір зобов’язувалася провести із сином бесіду задля виправлення його поведінки.



До цього жінка вже притягувалася до адміністративної відповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання дітей. Тоді справа стосувалася її доньки, яка втекла з дому в невідомому напрямку. Тож правопорушення жінка вчинила повторно.



На судовому засіданні жінка визнала вину й розкаялася у вчиненому. Суд визнав матір винною за ч. 2 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На неї наклали штраф — 1700 грн. А ще з неї стягнули на користь держави понад 500 грн судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Хмельниччині Старокостянтинівський райсуд оштрафував незаміжню матір за невиконання обов’язків щодо виховання дітей. Так, її син показував непристойні жести в бік учителя.Про це йдеться в постанові суду від 11 квітня.Так, 23 березня учень на уроці хімії демонстрував непристойні жести в бік учителя хімії в присутності учнів 7 класу під час контрольної роботи. І такі дії він вчиняв неодноразово.Зокрема, суд розглянув пояснення вчителя географії Старокостянтинівської школи, який розповів, що учень систематично порушує дисципліну під час навчання. А вчителька історії зазначила, що хлопець не реагує на зауваження. Крім того, матір зобов’язувалася провести із сином бесіду задля виправлення його поведінки.До цього жінка вже притягувалася до адміністративної відповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання дітей. Тоді справа стосувалася її доньки, яка втекла з дому в невідомому напрямку. Тож правопорушення жінка вчинила повторно.На судовому засіданні жінка визнала вину й розкаялася у вчиненому. Суд визнав матір винною за ч. 2 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На неї наклали штраф — 1700 грн. А ще з неї стягнули на користь держави понад 500 грн судового збору.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію