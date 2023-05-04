У розвідці США оцінили можливість застосування росією ядерної зброї





Про це заявила директорка Національної розвідки США Авріл Хейнс комітету Сенату з питань збройних сил, передає



«Це дуже малоймовірно, згідно з нашою поточною оцінкою», – сказала Хейнс, не уточнюючи глибше оцінку розвідувального співтовариства США.



Раніше про те, що реальний ризик ядерної ескалації залишається низьким, заявляли аналітики Інституту вивчення війни (ISW). На їхню думку, кремль продовжує вдаватися до ядерних погроз, щоб стримати військову допомогу Заходу Україні перед запланованим контрнаступом.



Погрози застосування ядерної зброї проти України лунають з боку пропагандистів чи офіційних представників російської влади регулярно й посилилися на тлі вірогідного наступу ВСУ. Востаннє ці погрози звучали сьогодні, 4 квітня, з боку колишнього керівника «Роскосмосу» Дмітрія Рогозіна: «Ми маємо повне право на застосування тактичної ядерної зброї. Вона якраз для цього й існує. Це – великий зрівнювач, коли є явна невідповідність у силах і засобах звичайного озброєння на користь противника».



Міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи стан російської ядерної зброї, заявив, що вона може перебувати не в найкращому стані, адже останні випробування датовані ще минулим століттям (у 1998 році).



У квітні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс поки не бачить переміщення ядерної зброї РФ на територію Білорусі, куди мала б, за заявами кремля, бути переміщена тактична ядерна зброя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія, яка постійно погрожує застосуванням ядерної зброї, навряд чи її застосує.Про це заявила директорка Національної розвідки СШАкомітету Сенату з питань збройних сил, передає Reuters «Це дуже малоймовірно, згідно з нашою поточною оцінкою», – сказала Хейнс, не уточнюючи глибше оцінку розвідувального співтовариства США.Раніше про те, що реальний ризик ядерної ескалації залишається низьким, заявляли аналітики Інституту вивчення війни (ISW). На їхню думку, кремль продовжує вдаватися до ядерних погроз, щоб стримати військову допомогу Заходу Україні перед запланованим контрнаступом.Погрози застосування ядерної зброї проти України лунають з боку пропагандистів чи офіційних представників російської влади регулярно й посилилися на тлі вірогідного наступу ВСУ. Востаннє ці погрози звучали сьогодні, 4 квітня, з боку колишнього керівника «Роскосмосу»: «Ми маємо повне право на застосування тактичної ядерної зброї. Вона якраз для цього й існує. Це – великий зрівнювач, коли є явна невідповідність у силах і засобах звичайного озброєння на користь противника».Міністр оборони України, коментуючи стан російської ядерної зброї, заявив, що вона може перебувати не в найкращому стані, адже останні випробування датовані ще минулим століттям (у 1998 році).У квітні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс поки не бачить переміщення ядерної зброї РФ на територію Білорусі, куди мала б, за заявами кремля, бути переміщена тактична ядерна зброя.

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