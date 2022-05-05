Поліцейський з Волині, який на блокпосту на смерть збив двох людей, отримав вирок

Поліцейський з Волині, який на блокпосту на смерть збив двох людей, отримав вирок
4-го травня у Нововолинському суді оголосили вирок по справі колишнього поліцейського, який на блокпосту в Нововолинську збив на смерть 40-річного офіцера Ігоря Мороза та 20-річного нацгвардійця Максима Куця.

Про це повідомляє БУГ.

27-го липня 2022 року на в’їзді у Нововолинськ сталася смертельна ДТП – автомобіль збив людей. За кермом був поліцейський.

На попередньому засіданні прокурор Сергій Божко запросив для обвинуваченого шість років увʼязнення.

Сам же винуватець аварії – 22-річний Олег Крючко та його захисник попросили суд призначити умовне покарання. Крючко заявляв, що готовий піти у такому випадку в ЗСУ.

Рідні загиблих наполягали на 10 роках позбавлення волі.

Як вказано в рішенні, до обставин, які пом’якшують покарання обвинуваченому, суд відносить щире каяття, добровільне часткове відшкодування завданого збитку.

Дослідивши матеріали справи, суддя Микола Ушаков ухвалив: визнати винуватим Олега Крючко у вчиненні правопорушення за ч.3 ст. 286 КК України, призначити покарання – шість років позбавлення волі та позбавити права керувати транспортними засобами на три роки.

Однак, рішення суду винуватець ДТП може оскаржити протягом 30 днів.

Також Крючко повинен сплатити моральну шкоду рідним загиблих, судові витрати та відшкодувати надання їм правової допомоги.

Речовий доказ – автомобіль Опель Вектра, який перебував на майданчику тимчасового тримання, йому повернули.

Нагадаємо, смертельна аварія сталася 27-го липня 2022 року на в’їзді у Нововолинськ. Поліцейський Олег Крючко повертався з колегами з відпрацювання у Нововолинську. Керуючи автомобілем Опель Вектра він рухався дорогою Р-15. На виїзді з Нововолинська розташовувався тимчасовий контрольно-пропускний пункт. У цей час на правій смузі в напрямку Володимира стояв автомобіль Фольксваген Гольф, де біля передніх пасажирських дверей перевіряли документи старший лейтенант Ігор Мороз та нацгвардієць Максим Куць.

При спробі об’їзду з правого боку автомобіля, який проходив перевірку, обвинувачений виїхав частково на узбіччя та здійснив наїзд на Ігоря Мороза та Максима Куця. Від отриманих травм вони обоє загинули на місці події. Після чого Опель Вектра врізався у бетонний блок, пасажир, який сидів позаду, отримав перелом щелепи, струс мозку та інші ушкодження, які належать до середньої тяжкості.

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Теги: Олег Крючко, смерть, аварія
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