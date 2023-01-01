Курс валют у Луцьку 5 травня

Курс валют у Луцьку 5 травня
5 травня готівковий курс долара становить 37.50, продають його за 37.70.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.36, а продають за – 41.75.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.96, а продають за 9.09.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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