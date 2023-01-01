ЗСУ за добу ліквідували 620 окупантів та 16 артилерійських систем
Сьогодні, 09:10
Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні вже 193 210 солдатів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.23 орієнтовно склали:
особового складу − близько 193 210 (+620) осіб ліквідовано,
танків − 3 710 (+3) од,
бойових броньованих машин − 7 224 (+8) од,
артилерійських систем − 2 978 (+16) од,
РСЗВ − 550 (+3) од,
засобів ППО − 304 (+0) од,
літаків − 308 (+0) од,
гелікоптерів − 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 540 (+17) од,
крилатих ракет − 947 (+0) од,
кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 5 916 (+30) од,
спеціальної техніки − 373 (+3) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.23 орієнтовно склали:
особового складу − близько 193 210 (+620) осіб ліквідовано,
танків − 3 710 (+3) од,
бойових броньованих машин − 7 224 (+8) од,
артилерійських систем − 2 978 (+16) од,
РСЗВ − 550 (+3) од,
засобів ППО − 304 (+0) од,
літаків − 308 (+0) од,
гелікоптерів − 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 540 (+17) од,
крилатих ракет − 947 (+0) од,
кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 5 916 (+30) од,
спеціальної техніки − 373 (+3) од.
Дані уточнюються.
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