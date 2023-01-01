ЗСУ за добу ліквідували 620 окупантів та 16 артилерійських систем

ЗСУ за добу ліквідували 620 окупантів та 16 артилерійських систем
Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні вже 193 210 солдатів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.23 орієнтовно склали:

особового складу − близько 193 210 (+620) осіб ліквідовано,

танків − 3 710 (+3) од,

бойових броньованих машин − 7 224 (+8) од,

артилерійських систем − 2 978 (+16) од,

РСЗВ − 550 (+3) од,

засобів ППО − 304 (+0) од,

літаків − 308 (+0) од,

гелікоптерів − 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 540 (+17) од,

крилатих ракет − 947 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 5 916 (+30) од,

спеціальної техніки − 373 (+3) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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