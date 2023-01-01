ЗСУ за добу ліквідували 620 окупантів та 16 артилерійських систем





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.23 орієнтовно склали:



особового складу − близько 193 210 (+620) осіб ліквідовано,



танків − 3 710 (+3) од,



бойових броньованих машин − 7 224 (+8) од,



артилерійських систем − 2 978 (+16) од,



РСЗВ − 550 (+3) од,



засобів ППО − 304 (+0) од,



літаків − 308 (+0) од,



гелікоптерів − 294 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 540 (+17) од,



крилатих ракет − 947 (+0) од,



кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн − 5 916 (+30) од,



спеціальної техніки − 373 (+3) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні вже 193 210 солдатів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу − близько 193 210 (+620) осіб ліквідовано,танків − 3 710 (+3) од,бойових броньованих машин − 7 224 (+8) од,артилерійських систем − 2 978 (+16) од,РСЗВ − 550 (+3) од,засобів ППО − 304 (+0) од,літаків − 308 (+0) од,гелікоптерів − 294 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 540 (+17) од,крилатих ракет − 947 (+0) од,кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн − 5 916 (+30) од,спеціальної техніки − 373 (+3) од.Дані уточнюються.

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