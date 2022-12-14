На Волині через дитячі пустощі спалахнула пожежа
Сьогодні, 09:35
Минулої доби, 4 травня, рятувальники ліквідували 2 пожежі в житловому секторі
4 травня випадки пожеж зафіксовані на Ковельщині. Обидві – у Забродівській громаді.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 17:53 рятувальники 14 ДПРЧ смт Ратне та працівники місцевої пожежної охорони сіл Замшани і Видраниця вирушили за викликом до села Замшани. Там горіла дерев’яна прибудова до господарчої споруди. Горіння локалізували о 18:07, ліквідували – о 18:13.
Причина пожежі встановлюється. Імовірно, вогонь спалахнув через дитячі пустощі.
За півтори години рятувальники 14 ДПРЧ та вогнеборці пожежної команди с. Замшани знову виїхали за викликом – о 19:48 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляної господарської будівлі у селі Вужиськ. Пожежу ліквідували о 20:29. Внаслідок пожежі пошкоджений перекриття й покрівля на незначній площі. За попередніми даними, до пожежі призвела необережність з вогнем дружини власника.
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4 травня випадки пожеж зафіксовані на Ковельщині. Обидві – у Забродівській громаді.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 17:53 рятувальники 14 ДПРЧ смт Ратне та працівники місцевої пожежної охорони сіл Замшани і Видраниця вирушили за викликом до села Замшани. Там горіла дерев’яна прибудова до господарчої споруди. Горіння локалізували о 18:07, ліквідували – о 18:13.
Причина пожежі встановлюється. Імовірно, вогонь спалахнув через дитячі пустощі.
За півтори години рятувальники 14 ДПРЧ та вогнеборці пожежної команди с. Замшани знову виїхали за викликом – о 19:48 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляної господарської будівлі у селі Вужиськ. Пожежу ліквідували о 20:29. Внаслідок пожежі пошкоджений перекриття й покрівля на незначній площі. За попередніми даними, до пожежі призвела необережність з вогнем дружини власника.
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