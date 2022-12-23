На Волинь прибуває гуманітарна місія «На щиті»





Про це Еля Коротинська.



"Сьогодні на Волинь прибуває гуманітарна місія НА ЩИТІ, яка повертає додому тіла Героїв, які загинули на війні від рук російських окупантів. Орієнтовний час прибуття близько 09:00. Зустрічають екіпаж у с.Піддубці на АЗС «King Oil». Супроводжують через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.



Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.



Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.



"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»", - наголошує волонтерка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 5 травня, на Волинь прибуває гуманітарна місія «На щиті», яка повертає загиблих Героїв.Про це повідомила волонтерка"Сьогодні на Волинь прибуває гуманітарна місія НА ЩИТІ, яка повертає додому тіла Героїв, які загинули на війні від рук російських окупантів. Орієнтовний час прибуття близько 09:00. Зустрічають екіпаж у с.Піддубці на АЗС «King Oil». Супроводжують через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.не перебігати дорогу перед колоною."Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»", - наголошує волонтерка.

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