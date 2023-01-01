Перебуваючи у російському полоні, помер Герой з Волині Петро Литвинюк

Перебуваючи у російському полоні, помер Герой з Волині Петро Литвинюк
Перебуваючи у полоні окупантів, помер Герой з Волині Петро Литвинюк.

Про це повідомили у Колодяжненській громаді.

"Страшна, розв’язана нещадним ворогом, росією, війна забирає життя наших захисників на полі бою і поза ним. Повідомили про смерть військовослужбовця, мешканця села Волошки Петра Купріяновича Литвинюка, 1968 року народження, який помер, перебуваючи у полоні. Згідно з розпорядженням сільського голови Віталія Кашика, у громаді оголошено триденну жалобу з 04.05 по 06.05 включно", - йдеться в повідомленні.

Згодом як повідомив міський голова Борис Карпус, військовий був уродженцем Нововолинська. З травня 2022 року захисник перебував у ворожому полоні. А в листопаді минулого року його серце зупинилося.

Сьогодні, 5 травня, кортеж із тілом Захисника прибуде в місто Ковель. Панахида та чин погребіння відбудуться сьогодні на кладовищі села Волошки Ковельського району, де жив Петро Литвинюк.


Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!
Перебуваючи у російському полоні, помер Герой з Волині Петро Литвинюк

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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