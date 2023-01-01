Перебуваючи у російському полоні, помер Герой з Волині Петро Литвинюк

Петро Литвинюк.



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"Страшна, розв’язана нещадним ворогом, росією, війна забирає життя наших захисників на полі бою і поза ним. Повідомили про смерть військовослужбовця, мешканця села Волошки Петра Купріяновича Литвинюка, 1968 року народження, який помер, перебуваючи у полоні. Згідно з розпорядженням сільського голови Віталія Кашика, у громаді оголошено триденну жалобу з 04.05 по 06.05 включно", - йдеться в повідомленні.



Згодом як Борис Карпус, військовий був уродженцем Нововолинська. З травня 2022 року захисник перебував у ворожому полоні. А в листопаді минулого року його серце зупинилося.



Сьогодні, 5 травня, кортеж із тілом Захисника прибуде в місто Ковель. Панахида та чин погребіння відбудуться сьогодні на кладовищі села Волошки Ковельського району, де жив Петро Литвинюк.





Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перебуваючи у полоні окупантів, помер Герой з ВолиніПро це повідомили у Колодяжненській громаді."Страшна, розв’язана нещадним ворогом, росією, війна забирає життя наших захисників на полі бою і поза ним. Повідомили про смерть військовослужбовця, мешканця села Волошки Петра Купріяновича Литвинюка, 1968 року народження, який помер, перебуваючи у полоні. Згідно з розпорядженням сільського голови, у громаді оголошено триденну жалобу з 04.05 по 06.05 включно", - йдеться в повідомленні.Згодом як повідомив міський голова, військовий був уродженцем Нововолинська. З травня 2022 року захисник перебував у ворожому полоні. А в листопаді минулого року його серце зупинилося.Сьогодні, 5 травня, кортеж із тілом Захисника прибуде в місто Ковель. Панахида та чин погребіння відбудуться сьогодні на кладовищі села Волошки Ковельського району, де жив Петро Литвинюк.висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

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