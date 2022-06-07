У Луцьку судили шахрайку, яка під приводом «зняття порчі» підмінила 65 тисяч гривень бабусі на папір





Зловмисниця отримала від жінки пакет з 65 тис. грн, а після «обряду» підмінила його і віддала потерпілій згорток з клаптиками паперу, - пише



Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, інцидент стався 7 червня минулого року. Чи були знайомі жінки до цього моменту та за яких обставин відбулася їхня зустріч, у вироку не вказано. Зазначено лише, що обвинувачена заявила потерпілій, що з її грошей необхідно «зняти порчу». Жінки поїхали разом на таксі до під'їзду потерпілої, де та винесла зловмисниці пакет з грошима.



«Під приводом проведення обряду зняття «порчі», отримала від потерпілої пакет із грошовими коштами 65 000 грн, які мала повернути останній після відповідних дій зі зняття «порчі», однак підмінила пакет і викрала вказані кошти, чим завдала потерпілій майнову шкоди на вказану суму», – йдеться у матеріалах справи.



Судячи з інформації про речові докази у справі, шахрайка віддала потерпілій пакет з клаптиками зошита.



На судовому засіданні, яке відбулося 1 травня, обвинувачена Марина З. визнала провину і заявила про розкаяння. Також просила суд суворо її не карати. Додамо, що потерпіла жінка також не наполягала на суворому покаранні, оскільки, за її словами, шахрайка всі збитки відшкодувала.



Суддя Ігор Ясельський визнав Марину З. винною у порушенні ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) і призначив їй два роки іспитового терміну. Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький суд призначив два роки іспитового терміну шахрайці, яка викрала гроші у літньої жінки під приводом «зняття порчі».Зловмисниця отримала від жінки пакет з 65 тис. грн, а після «обряду» підмінила його і віддала потерпілій згорток з клаптиками паперу, - пише Zaxid.net. Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, інцидент стався 7 червня минулого року. Чи були знайомі жінки до цього моменту та за яких обставин відбулася їхня зустріч, у вироку не вказано. Зазначено лише, що обвинувачена заявила потерпілій, що з її грошей необхідно «зняти порчу». Жінки поїхали разом на таксі до під'їзду потерпілої, де та винесла зловмисниці пакет з грошима.«Під приводом проведення обряду зняття «порчі», отримала від потерпілої пакет із грошовими коштами 65 000 грн, які мала повернути останній після відповідних дій зі зняття «порчі», однак підмінила пакет і викрала вказані кошти, чим завдала потерпілій майнову шкоди на вказану суму», – йдеться у матеріалах справи.Судячи з інформації про речові докази у справі, шахрайка віддала потерпілій пакет з клаптиками зошита.На судовому засіданні, яке відбулося 1 травня, обвинувачена. визнала провину і заявила про розкаяння. Також просила суд суворо її не карати. Додамо, що потерпіла жінка також не наполягала на суворому покаранні, оскільки, за її словами, шахрайка всі збитки відшкодувала.Суддя Ігор Ясельський визнав Марину З. винною у порушенні ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) і призначив їй два роки іспитового терміну. Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

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