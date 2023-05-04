Міноборони пропонує знизити граничний вік для призовників до 25 років

Міноборони пропонує знизити граничний вік для призовників до 25 років
У Міністерстві оборони України пропонують змінити законодавство та зменшити граничний призовний вік із 27 до 25 років.

Про це повідомили у пресслужбі оборонного відомства.

"Такі зміни продиктовані тим, що під час дії правового режиму воєнного стану відсутня потреба перебування громадян на військовому обліку призовників до 27 років", — йдеться у пресрелізі.

Так, у Міноборони вважають, що необхідність щорічного прибуття чоловіків віком до 27 років до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки призводить до додаткових фінансових витрат, черг та збільшення навантаження на медичних працівників. Проте заклик 27-річних чоловіків на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється.

Крім того, тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов'язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації.

Нагадаємо, 2 травня в Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Положення набудуть чинності 20 травня і триватимуть ще 90 днів.

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Теги: призовники, Міноборони
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