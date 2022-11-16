Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію





Про це повідомили народні депутати



"Строк дії воєнного стану та мобілізації в Україні продовжується з 5 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб, тобто до 18 серпня 2023. Це було вже сьоме голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни", - написав у своєму телеграм-каналі Железняк.



Як зазначив Гончаренко, за продовження строку проведення мобілізації проголосували 333 народні депутати.



Нагадаємо, що такі рішення вже ухвалювали 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня, 16 листопада та 7 лютого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада 2 травня вирішила продовжити дію воєнного стану та мобілізації ще на 90 діб.Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко "Строк дії воєнного стану та мобілізації в Україні продовжується з 5 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб, тобто до 18 серпня 2023. Це було вже сьоме голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни", - написав у своєму телеграм-каналі Железняк.Як зазначив Гончаренко, за продовження строку проведення мобілізації проголосували 333 народні депутати.Нагадаємо, що такі рішення вже ухвалювали 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня, 16 листопада та 7 лютого.

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