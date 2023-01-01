На Волині медики повернули до життя 68-річну жінку після зупинки серця





Про це



1 травня в Центральну оперативну диспетчерську надійшов черговий виклик до 68- річної пацієнтки, у якої були болі ділянці серця.



Бригадою екстреної медичної допомоги після первинного огляду та об’єктивного обстеження пацієнтки діагностовано «Гострий інфаркт міокарду».



Під час надання екстреної медичної допомоги у пацієнтки сталася зупинка кровообігу та дихання.



Бригада екстреної медичної допомоги Ратнівського відділення КП «ВОЦЕМДМК» негайно розпочала реанімаційні заходи. Чітке виконання алгоритму проведення реанімаційних заходів при раптовій зупинці кровообігу дало можливість відновити у пацієнтки серцебиття та дихання.



Жінку госпіталізували закладу охорони здоров’я, який має договір з НСЗУ на надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарду, де було проведено стентування коронарної судини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські медики повернули до життя 68-річну жінку, у якої була зупинка серця.Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.1 травня в Центральну оперативну диспетчерську надійшов черговий виклик до 68- річної пацієнтки, у якої були болі ділянці серця.Бригадою екстреної медичної допомоги після первинного огляду та об’єктивного обстеження пацієнтки діагностовано «Гострий інфаркт міокарду».Під час надання екстреної медичної допомоги у пацієнтки сталася зупинка кровообігу та дихання.Бригада екстреної медичної допомоги Ратнівського відділення КП «ВОЦЕМДМК» негайно розпочала реанімаційні заходи. Чітке виконання алгоритму проведення реанімаційних заходів при раптовій зупинці кровообігу дало можливість відновити у пацієнтки серцебиття та дихання.Жінку госпіталізували закладу охорони здоров’я, який має договір з НСЗУ на надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарду, де було проведено стентування коронарної судини.

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