«Небесний фотограф»: на Рівненщині відкрили виставку загиблого Героя з Волині Максима Бурди

Максима Бурди "Небесний фотограф". Фотознімки розділені на дві категорії — зроблені з початку повномасштабного вторгнення на полігоні й ті, які Максим робив під час виконання бойових завдань, зокрема, під Бахмутом.



Академія вирішила викупити усі ці світлини, пише



Хто такий Максим Бурда



Максим народився на Волині, у місті Ковель. Від початку повномасштабного вторгнення Росії пішов добровольцем на війну. Він був оператором БпЛА у складі третьої окремої штурмової бригади полку Азов.



14 березня 2023 року президент України Володимир Зеленський нагородив посмертно Максима Бурду орденом “За мужність” ІІІ ступеня.



Після загибелі чоловіка його дівчина Марія Лукашук та мама Ірина Максимук організовують виставки фоторобіт Максима.



Частину вторгованих грошей передають до патронатної служби “Янголи Азову”, який опікується пораненими бійцями, обміном полонених, упізнаванням та похованням військових, також надають допомогу сім’ям загиблих. Із зібраних у Ковелі грошей організатори передали до фонду 80 тисяч гривень.



До повномасштабної війни Росії проти України Максим був весільним фотографом. З 24 лютого, під час навчань на полігоні, а пізніше — на фронті, продовжував займатися фотографією. Максим Бурда вступив до Територіальної оборони ще у 2019 році.



Марія Лукашук, дівчина військового, випускниця Острозької академії, розповіла Суспільному про те, яким був її хлопець:



“Як він мені говорив: «Я не вартий жодних знижок для військових, я тут неефективний, я хочу на передову». Якщо в магазині була безкоштовна кава, він від неї відмовлявся. «Я ще не воював, мене це не стосується«. Я йому говорила: «Ти в перший день пішов до ЗСУ, вже бувши тоді готовим віддати своє життя — це вже багато про що говорить». Він мене не чув, був дуже принциповим”.



Зі слів Марії, Максим ще до 24 лютого 2022 року неодноразово казав, що почнеться велика війна і до неї треба бути готовим.



“Ми знайомі два роки, але стосунки у нас розпочалися у день повномасштабного вторгнення Росії. Тоді він ще був у Луцьку. З кожним разом він віддалявся — спочатку Рівне, Житомир і наприкінці літа він опинився біля Харкова. Восени стало складніше. Він потрапив до Азову. Востаннє ми бачились під час його відпустки з 20 по 24 грудня”.



Крім фотографії Максим любив тварин і мріяв відкрити притулок для безпритульних, додала Марія.



Виставка в Острозькій академії



Відкривав виставку ректор Острозької академії, Герой України Ігор Пасічник:



“Зараз душа і дух Максима тут, з нами. Він не опечалений, він радіє, тому що здійснюється його мрія. Мрія про те, щоб бути журналістом, бути фотохудожником і мріяв про те, щоб його світлини бачив весь світ. Ці світлини — це сам Максим, вони також світлі, хороші, вони про добро”.



Ректор університету додав, що за час повномасштабного вторгнення загинули восьмеро студентів та випускників академії. Крім того, Ігор Пасічник заявив, що університет викупить усі фото Максима Бурди:



“Ця виставка залишиться тут у пам’ять тих, завдяки кому ми зараз тут”.



Максим Бурда вчився на журналіста. Завідувач кафедри журналістики Роман Шулик розповів:



“Максим був людиною-візуалом. Людина, яка бачить та цінує красу навколо та бачить красу в найменшій деталі. Він не тільки її помічав, але й вмів її фіксувати. Максим був дуже відповідальним, якщо він за щось брався — він доводив це до кінця. Для мене був важливий момент, коли я побачив фото у його Telegram-каналі, я йому написав. Це було за два тижні до його загибелі. Я йому запропонував зробити виставку в академії, але він сказав «Після війни»".



Надалі організатори планують відкрити виставку в Києві, Львові, Луцьку та Вінниці.



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