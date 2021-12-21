До Луцька приїхав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко
Сьогодні, 17:05
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прибув до Волинської обласної лікарні та оглянув встановлений ангіограф.
Візит до Луцька відбувся у вівторок, 2 травня, пише ВСН.
Нагадаємо, Волинська обласна клінічна лікарня отримала новий ангіограф. Проте минулого року медзаклад дещо не встигав облаштувати і підготувати приміщення, через це міг втратити апарат. Проте наразі усі роботи виконані і новий ангіограф встановили поруч з новим приймальним відділенням.
Як розповів директор обласної лікарні Олександр Дудар, на облаштування приміщення витратили 5 мільйонів гривень. Сам апарат на момент купівлі коштував 8,7 мільйона.
З його слів, на цьому апараті вже виконують операції, днями вже застентували військового.
«Прилад чудовий. Тут подбали про захист персоналу, є захисне скло. Завдяки МОЗу вся лінійка є, все необхідне є, всі розхідні матеріали, катетери, провідники, щоб надати невідкладну допомогу», - каже Дудар.
«Апарат призначений для лікування серцевих захворювань і гострих станів: гострий коронарний синдром, інфаркт міокарда, гостра стенокардія. Пацієнт «швидкою» доправляється у наш медичний заклад, поруч невідкладна допомога і тут вже ангіограф», - розповідає серцево-судинний лікар-хірург, завідувач рентгенним оперблоком Андрій Старушик.
Для того, щоб оперативно розгорнути операційну і не витрачати на дезинфекцію розхідних матеріалів, практично на всі хірургічні втручання використовують одноразові набори.
Загалом за рік в обласній лікарні проводять 17 тисяч оперативних втручань.
Для роботи на ангіографі у медзакладі є 4 спеціалісти, які займаються коронарними операціями, кваліфікований нейрохірург та інші фахівці.
Віктор Ляшко зауважив: сьогодні одна з основних проблем - пізнє звернення пацієнтів. Одна з ймовірних причин - боязнь того, що це надто дорого.
«Чому бояться їхати в лікарню? Бо бояться неформальних платежів, бояться, що все платне. Треба розповідати, що жодних неформальних платежів немає, ми повністю забезпечуємо лікування інфарктів», - зазначив він і наголосив, що цю інформацію потрібно доносити постійно для населення.
«На сьогоднішній день пацієнти з гострими коронарними подіями забезпечені всім, щоб надати кваліфіковану допомогу», - додав Олександр Дудар.
«Ми маємо статистику пізніх звернень і це один з основних елементів, коли не проводять вчасне лікування, що часто призводить до інвалідизації. Тому пацієнт повинен слухати, що йому кажуть диспетчери на лінії невідкладної допомоги, а також вони скеровують туди, де лікують інсульти чи інфаркти», - наголосив Ляшко.
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Візит до Луцька відбувся у вівторок, 2 травня, пише ВСН.
Нагадаємо, Волинська обласна клінічна лікарня отримала новий ангіограф. Проте минулого року медзаклад дещо не встигав облаштувати і підготувати приміщення, через це міг втратити апарат. Проте наразі усі роботи виконані і новий ангіограф встановили поруч з новим приймальним відділенням.
Як розповів директор обласної лікарні Олександр Дудар, на облаштування приміщення витратили 5 мільйонів гривень. Сам апарат на момент купівлі коштував 8,7 мільйона.
З його слів, на цьому апараті вже виконують операції, днями вже застентували військового.
«Прилад чудовий. Тут подбали про захист персоналу, є захисне скло. Завдяки МОЗу вся лінійка є, все необхідне є, всі розхідні матеріали, катетери, провідники, щоб надати невідкладну допомогу», - каже Дудар.
«Апарат призначений для лікування серцевих захворювань і гострих станів: гострий коронарний синдром, інфаркт міокарда, гостра стенокардія. Пацієнт «швидкою» доправляється у наш медичний заклад, поруч невідкладна допомога і тут вже ангіограф», - розповідає серцево-судинний лікар-хірург, завідувач рентгенним оперблоком Андрій Старушик.
Для того, щоб оперативно розгорнути операційну і не витрачати на дезинфекцію розхідних матеріалів, практично на всі хірургічні втручання використовують одноразові набори.
Загалом за рік в обласній лікарні проводять 17 тисяч оперативних втручань.
Для роботи на ангіографі у медзакладі є 4 спеціалісти, які займаються коронарними операціями, кваліфікований нейрохірург та інші фахівці.
Віктор Ляшко зауважив: сьогодні одна з основних проблем - пізнє звернення пацієнтів. Одна з ймовірних причин - боязнь того, що це надто дорого.
«Чому бояться їхати в лікарню? Бо бояться неформальних платежів, бояться, що все платне. Треба розповідати, що жодних неформальних платежів немає, ми повністю забезпечуємо лікування інфарктів», - зазначив він і наголосив, що цю інформацію потрібно доносити постійно для населення.
«На сьогоднішній день пацієнти з гострими коронарними подіями забезпечені всім, щоб надати кваліфіковану допомогу», - додав Олександр Дудар.
«Ми маємо статистику пізніх звернень і це один з основних елементів, коли не проводять вчасне лікування, що часто призводить до інвалідизації. Тому пацієнт повинен слухати, що йому кажуть диспетчери на лінії невідкладної допомоги, а також вони скеровують туди, де лікують інсульти чи інфаркти», - наголосив Ляшко.
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