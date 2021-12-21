До Луцька приїхав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко

До Луцька приїхав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прибув до Волинської обласної лікарні та оглянув встановлений ангіограф.

Візит до Луцька відбувся у вівторок, 2 травня, пише ВСН.

Нагадаємо, Волинська обласна клінічна лікарня отримала новий ангіограф. Проте минулого року медзаклад дещо не встигав облаштувати і підготувати приміщення, через це міг втратити апарат. Проте наразі усі роботи виконані і новий ангіограф встановили поруч з новим приймальним відділенням.

Як розповів директор обласної лікарні Олександр Дудар, на облаштування приміщення витратили 5 мільйонів гривень. Сам апарат на момент купівлі коштував 8,7 мільйона.

З його слів, на цьому апараті вже виконують операції, днями вже застентували військового.

«Прилад чудовий. Тут подбали про захист персоналу, є захисне скло. Завдяки МОЗу вся лінійка є, все необхідне є, всі розхідні матеріали, катетери, провідники, щоб надати невідкладну допомогу», - каже Дудар.

«Апарат призначений для лікування серцевих захворювань і гострих станів: гострий коронарний синдром, інфаркт міокарда, гостра стенокардія. Пацієнт «швидкою» доправляється у наш медичний заклад, поруч невідкладна допомога і тут вже ангіограф», - розповідає серцево-судинний лікар-хірург, завідувач рентгенним оперблоком Андрій Старушик.
До Луцька приїхав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко

Для того, щоб оперативно розгорнути операційну і не витрачати на дезинфекцію розхідних матеріалів, практично на всі хірургічні втручання використовують одноразові набори.

Загалом за рік в обласній лікарні проводять 17 тисяч оперативних втручань.
До Луцька приїхав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко

Для роботи на ангіографі у медзакладі є 4 спеціалісти, які займаються коронарними операціями, кваліфікований нейрохірург та інші фахівці.

Віктор Ляшко зауважив: сьогодні одна з основних проблем - пізнє звернення пацієнтів. Одна з ймовірних причин - боязнь того, що це надто дорого.

«Чому бояться їхати в лікарню? Бо бояться неформальних платежів, бояться, що все платне. Треба розповідати, що жодних неформальних платежів немає, ми повністю забезпечуємо лікування інфарктів», - зазначив він і наголосив, що цю інформацію потрібно доносити постійно для населення.

«На сьогоднішній день пацієнти з гострими коронарними подіями забезпечені всім, щоб надати кваліфіковану допомогу», - додав Олександр Дудар.
До Луцька приїхав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко

«Ми маємо статистику пізніх звернень і це один з основних елементів, коли не проводять вчасне лікування, що часто призводить до інвалідизації. Тому пацієнт повинен слухати, що йому кажуть диспетчери на лінії невідкладної допомоги, а також вони скеровують туди, де лікують інсульти чи інфаркти», - наголосив Ляшко.

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Теги: Луцьк, Ляшко, міністр охорони здоров'я, візит
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