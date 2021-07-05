На Волині 39-річний чоловік убив рідного батька
Сьогодні, 15:43
На Ратнівщині поліцейські оперативно розкрили умисне вбивство. Син вкоротив віку рідному батькові.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився у ніч на вівторок, 2 травня, в селі Видраниця.
У будинку за місцем проживання із слідами насильницької смерті виявили тіло 69-річного чоловіка. Про це поліцію повідомив син загиблого. Правоохоронці негайно направилися на місце події.
Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, що вночі, під час конфлікту, 39-річний син постраждалого декілька разів вдарив його ножем. Від отриманих травм чоловік помер. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Після оголошення затриманому підозри у вчиненні інкримінованого злочину, слідчі клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу – тримання під ватрою.
Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився у ніч на вівторок, 2 травня, в селі Видраниця.
У будинку за місцем проживання із слідами насильницької смерті виявили тіло 69-річного чоловіка. Про це поліцію повідомив син загиблого. Правоохоронці негайно направилися на місце події.
Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, що вночі, під час конфлікту, 39-річний син постраждалого декілька разів вдарив його ножем. Від отриманих травм чоловік помер. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Після оголошення затриманому підозри у вчиненні інкримінованого злочину, слідчі клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу – тримання під ватрою.
Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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