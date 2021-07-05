На Волині 39-річний чоловік убив рідного батька

На Волині 39-річний чоловік убив рідного батька
На Ратнівщині поліцейські оперативно розкрили умисне вбивство. Син вкоротив віку рідному батькові.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився у ніч на вівторок, 2 травня, в селі Видраниця.

У будинку за місцем проживання із слідами насильницької смерті виявили тіло 69-річного чоловіка. Про це поліцію повідомив син загиблого. Правоохоронці негайно направилися на місце події.

Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, що вночі, під час конфлікту, 39-річний син постраждалого декілька разів вдарив його ножем. Від отриманих травм чоловік помер. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Після оголошення затриманому підозри у вчиненні інкримінованого злочину, слідчі клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу – тримання під ватрою.

Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Слідство триває.

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Теги: Волинь, вбивство, син, батько
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