На Волині 39-річний чоловік убив рідного батька

На Ратнівщині поліцейські оперативно розкрили умисне вбивство. Син вкоротив віку рідному батькові.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився у ніч на вівторок, 2 травня, в селі Видраниця.У будинку за місцем проживання із слідами насильницької смерті виявили тіло 69-річного чоловіка. Про це поліцію повідомив син загиблого. Правоохоронці негайно направилися на місце події.Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, що вночі, під час конфлікту, 39-річний син постраждалого декілька разів вдарив його ножем. Від отриманих травм чоловік помер. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство.Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Після оголошення затриманому підозри у вчиненні інкримінованого злочину, слідчі клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу – тримання під ватрою.Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Слідство триває.