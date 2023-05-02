Росіяни готують провокації на північному кордоні з Україною





Про це



"Про це повідомляють місцеві, які співпрацюють з українським підпіллям. Всі ці дії вказують на те, що росіяни готують провокацію під чужим прапором задля мобілізації свого суспільства й також ввести в оману світове суспільство, аби відвернути увагу від злочинів зс рф.



Не виключені терористичні акти на території рф, або імітація захоплення заручників", - йдеться в повідомленні.



Центр національного спротиву закликає зберігати пильність та звернути увагу на такі дії ворога, аби не стати жертвою ворожих намірів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військовослужбовці, які дислокуються у Брянській та Курській області, отримали українську військову форму.Про це повідомляє Центр національного спротиву."Про це повідомляють місцеві, які співпрацюють з українським підпіллям. Всі ці дії вказують на те, що росіяни готують провокацію під чужим прапором задля мобілізації свого суспільства й також ввести в оману світове суспільство, аби відвернути увагу від злочинів зс рф.Не виключені терористичні акти на території рф, або імітація захоплення заручників", - йдеться в повідомленні.Центр національного спротиву закликає зберігати пильність та звернути увагу на такі дії ворога, аби не стати жертвою ворожих намірів.

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