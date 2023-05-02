Росіяни готують провокації на північному кордоні з Україною

Росіяни готують провокації на північному кордоні з Україною
Російські військовослужбовці, які дислокуються у Брянській та Курській області, отримали українську військову форму.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Про це повідомляють місцеві, які співпрацюють з українським підпіллям. Всі ці дії вказують на те, що росіяни готують провокацію під чужим прапором задля мобілізації свого суспільства й також ввести в оману світове суспільство, аби відвернути увагу від злочинів зс рф.

Не виключені терористичні акти на території рф, або імітація захоплення заручників", - йдеться в повідомленні.

Центр національного спротиву закликає зберігати пильність та звернути увагу на такі дії ворога, аби не стати жертвою ворожих намірів.

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Теги: Російські окупанти, провокації, кордон
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