У Володимирському районі попереджають про можливе відлуння вибухів





Про це повідомили у ДСНС Волині.



"2 травня з 15:30 до 18:00 біля с. Холопичі Володимирського району працівники групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС України у Волинській області проведуть знешкодження вибухонебезпечних предметів часів ІІ Світової війни. Жителі навколишніх територій можуть чути вибухи. Закликаємо зберігати спокій – розмінування планове!" - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські піротехніки сьогодні, 2 травня, проводитимуть планове розмінування: можливо будуть чутні звуки вибухів.Про це повідомили у ДСНС Волині."2 травня з 15:30 до 18:00 біля с. Холопичі Володимирського району працівники групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС України у Волинській області проведуть знешкодження вибухонебезпечних предметів часів ІІ Світової війни. Жителі навколишніх територій можуть чути вибухи. Закликаємо зберігати спокій – розмінування планове!" - йдеться в повідомленні.

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