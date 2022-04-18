У Володимирському районі попереджають про можливе відлуння вибухів

У Володимирському районі попереджають про можливе відлуння вибухів
Волинські піротехніки сьогодні, 2 травня, проводитимуть планове розмінування: можливо будуть чутні звуки вибухів.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

"2 травня з 15:30 до 18:00 біля с. Холопичі Володимирського району працівники групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС України у Волинській області проведуть знешкодження вибухонебезпечних предметів часів ІІ Світової війни. Жителі навколишніх територій можуть чути вибухи. Закликаємо зберігати спокій – розмінування планове!" - йдеться в повідомленні.

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Теги: Волинь, розмінування, піротехніки
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