Зеленський розповів, коли світ зможе побачити Путіна на лаві підсудних у Гаазі

Володимир Зеленський, який перебуває у Нідерландах з офіційним візитом, під час свого виступу у Гаазі заявив, що впевнений у перемозі України у цій війні.



Після перемоги світ зможе побачити на лаві підсудних російського президента Володимира Путіна, переконаний глава держави, пише



"Безумовно, ми усі хочемо бачити тут іншого Володимира. Ми хочемо бачити його в Гаазі. Того, який має бути засуджений за свої злочинні дії… Я впевнений, що це станеться, коли ми переможемо. А ми переможемо", - зазначив він.



Президент наголосив, що повноцінне правосуддя у злочині агресії Росії проти України не можна забезпечити гібридними замінами суду. Він акцентував, що зараз Україні потрібні справжній мир, справжнє правосуддя, справжня свобода, а не якісь їхні гібридні форми.



За словами президента, лише у квітні росіяни скоїли в Україні 6139 воєнних злочинів, в результаті яких загинуло 190 дорослих та 17 дітей, а ще понад 400 цивільних зазнали поранень.



"Єдиний російський злочин призвів до усіх інших - це злочин агресії. Це первинний злочин, початок зла. Повинна бути відповідальність за цей злочин. Цього можна домогтися лише завдяки трибуналу", - вважає Зеленський.



На його думку, необхідно трансформувати у нові реалії досвід Нюрнберзького процесу, який тривав проти представників Третього Рейху за скоєні під час Другої світової війни злочини.



"Ми виступаємо за створення такого трибуналу. Ми хочемо продовжити традицію обов’язкового покарання за злочин агресії як гарантії неповторення такої агресії. Якщо ми хочемо справедливості, ми не повинні шукати виправдань чи посилатися на недоліки міжнародного права. Натомість ми маємо ухвалювати сміливі рішення, які виправлять недоліки, які, на жаль, існують у міжнародному праві", - сказав президент.



За словами Зеленського, саме це треба зробити зараз, адже "усе інше буде слабкістю".



"Заради наших дітей та майбутнього ми не можемо поступитися ідеєю такого трибуналу… Я закликаю світ не боятися… Це наша історична відповідальність, відповідальність сучасного покоління - покарати (Росію - УНІАН) за злочин агресії… Світ повинен відчути себе повністю у безпеці", - зауважив він.



Зокрема, глава держави уточнив, що українські суди забезпечать більшість покарань за воєнні злочини Росії, але лише одна інституція здатна відреагувати на первинний злочин агресії - це "справжній та повноцінний трибунал".



Наприкінці свого виступу Зеленський наголосив, що цю війну необхідно зробити останньою війною у світі. "І ми це зробимо", - підсумував він.



Нагадаємо, що палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду

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