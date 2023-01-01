Польські перевізники заблокували трасу до пункту пропуску «Дорогуськ», що на кордоні з Волинню





Про це повідомив у своєму твіттері голова Конфедерації у Любельському воєводстві та власник транспортної компанії Рафал Меклер, пише



"Кордон на замку. Перевізники пропускатимуть одне авто на годину. Ми у Дорогуську", – написав він.



За словами Меклера, своїм протестом вони намагаються боротись за польський транспорт.



"Чому ми тут? Домагаємось зміни системи дозволів в української сторони. Маємо докази, що українська сторона виставляє штрафи польським перевізникам за брак дозволів. Наче дозволів нема, а штрафи є. З нами тут колега перевізник, який має п’ять завантажених вантажівок, але боїться поїхати зараз в Україну, аби його не затримали і від не був змушений заплатити штраф у розмірі 800 євро за один автопоїзд. Ситуація неврегульована. Українська сторона довільно інтерпретує правила, тоді як польська сторона дозволяє практично вільну діяльність без проблем і жодних обмежень", – заявив Рафал Меклер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 4 травня польські перевізники заблокували трасу до пункту пропуску Дорогуськ на кордоні з Україною та обіцяють пропускати лише одне авто на годину.Про це повідомив у своєму твіттері голова Конфедерації у Любельському воєводстві та власник транспортної компанії, пише Еспресо "Кордон на замку. Перевізники пропускатимуть одне авто на годину. Ми у Дорогуську", – написав він.За словами Меклера, своїм протестом вони намагаються боротись за польський транспорт."Чому ми тут? Домагаємось зміни системи дозволів в української сторони. Маємо докази, що українська сторона виставляє штрафи польським перевізникам за брак дозволів. Наче дозволів нема, а штрафи є. З нами тут колега перевізник, який має п’ять завантажених вантажівок, але боїться поїхати зараз в Україну, аби його не затримали і від не був змушений заплатити штраф у розмірі 800 євро за один автопоїзд. Ситуація неврегульована. Українська сторона довільно інтерпретує правила, тоді як польська сторона дозволяє практично вільну діяльність без проблем і жодних обмежень", – заявив Рафал Меклер.

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