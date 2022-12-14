За ґрати – удев'яте: на Волині 34-річний чоловік побив до смерті свого знайомого та пограбував його

За ґрати – удев'яте: на Волині 34-річний чоловік побив до смерті свого знайомого та пограбував його
За наполегливої позиції прокурорів Володимирської окружної прокуратури Горохівський районний суд визнав 34-річного жителя Нововолинська винуватим у вбивстві з корисливих мотивів, розбої, заволодінні офіційними документами та замаху на крадіжку.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Вісім разів судимий до цього уродженець Дніпропетровщини увечері 4 грудня 2020 року в оселі у свого знайомого, який був обмежений у пересуванні через інвалідність, напав на господаря, жорстоко побив його, відібрав мобільний телефон, гаманець, банківські картки, пенсійне посвідчення та паспорт і утік.

Згодом нападник, який був обізнаний про те, що потерпілому надійшла страхова виплата, хотів зняти ці кошти із банківської картки – але не зміг. Побитий же ним чоловік за якийсь час помер у своїй квартирі від отриманих травм.

Убивцю затримали наступного дня і відтоді він перебуває під вартою. Згідно з вироком суду, наступних 14 років та два місяці він проведе за ґратами.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, побиття, смерть
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