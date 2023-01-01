У місті на Волині зіткнулися два велосипедисти: постраждала 45-річна жінка





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Пригода трапилася пізно ввечері, 2 травня, по вулиці Зарічна.



26-річний місцевий житель керуючи велосипедом у стані сп’яніння, зіткнувся з іншою велосипедисткою, 45-річною жителькою райцентру.



Внаслідок пригоди жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології.



Транспортні засоби поліцейські вилучили.



Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ст. 291 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення чинних на транспорті правил.



Триває слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Камінь-Каширський внаслідок зіткнення велосипедистів постраждала 45-річна жінка.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Пригода трапилася пізно ввечері, 2 травня, по вулиці Зарічна.26-річний місцевий житель керуючи велосипедом у стані сп’яніння, зіткнувся з іншою велосипедисткою, 45-річною жителькою райцентру.Внаслідок пригоди жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології.Транспортні засоби поліцейські вилучили.Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ст. 291 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення чинних на транспорті правил.Триває слідство.

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