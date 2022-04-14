На Волині 30-річний чоловік ударив ножем родича

На Волині 30-річний чоловік ударив ножем родича
Конфлікт стався в селі Лемешів Горохівської територіальної громади Луцького району.

За попередньою інформацією, близько першої години ночі 30-річний уже раніше судимий чоловік під час чаркування чогось не поділив із своїм 29 – річним родичем і схопив у руки ніж, - пише Волинь.

Унаслідок товариш по чарці опинився в КП «Горохівська багатопрофільна лікарня» з порізом спини й пальця.

Потерпілий отримав фахову медичну допомогу, але відмовився від госпіталізацїї. Вирішується питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст 125 КК України.

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Теги: удар ножем, поліція, бійка
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