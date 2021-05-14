Де лучанам помилуватися сакурами та зробити неймовірні фото. ЛОКАЦІЇ





Лучанам для цього тепер не потрібно їхати, для прикладу, до Ужгорода, який славиться своїми алеями сакур. Насолодитися сакуровими локаціями можна й у Луцьку. Головне, не зволікати, адже японські вишні уже цвітуть і ці вихідні можна провести цікаво та з користю.



Інформаційне агентство ВолиньPost ділиться переліком красивих місць, аби наші читачі зробили собі найкращі фото.



Сакури на ПрАТ «Волиньобленерго» на вулиці Єршова, 4



Уже третій рік красується алея сакур, яку власними силами висадили працівники «Волиньобленерго».



«Квітуча сакура – це чудове видовище. Недарма японці перетворили милування сакурою на особливий ритуал.



Їхнє пишне цвітіння зазвичай триває близько двох тижнів. Дуже красиво, коли люди фотографуються і посміхаються. Споглядання на цвіт заспокоює, дає любов до життя і надію на близьку перемогу та мир», -







«Рожеві дерева» поблизу скверу біля ЦНАПу



На вулиці П’ятницька Гірка біля департаменту ЦНАП уже вкотре зацвіла алея сакур, яку висадили представники влади та громади міста. Нині вона вже буяє рожевим цвітом та манить своїм п’янким ароматом.







Сакури на вулиці Теремнівській



Одна із найбільших локацій квітучих дерев розташована на вулиці Теремнівській навпроти готелю «Кедем», поруч із медико-діагностичним центром. Це місце стало улюбленою фотозоною для лучан та гостей міста. Мінісад там вже буяє у повній красі.







Анастасія БАСАЛКА



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сакура – чудесне дерево, яке зацвітає пишним багатопелюстковим цвітом ніжного рожевого кольору. Воно так і змушує зупинитися на хвилинку, помилуватися цією красою та зробити декілька фото.Лучанам для цього тепер не потрібно їхати, для прикладу, до Ужгорода, який славиться своїми алеями сакур. Насолодитися сакуровими локаціями можна й у Луцьку. Головне, не зволікати, адже японські вишні уже цвітуть і ці вихідні можна провести цікаво та з користю.ділиться переліком красивих місць, аби наші читачі зробили собі найкращі фото.Уже третій рік красується алея сакур, яку власними силами висадили працівники «Волиньобленерго».«Квітуча сакура – це чудове видовище. Недарма японці перетворили милування сакурою на особливий ритуал.Їхнє пишне цвітіння зазвичай триває близько двох тижнів. Дуже красиво, коли люди фотографуються і посміхаються. Споглядання на цвіт заспокоює, дає любов до життя і надію на близьку перемогу та мир», - йдеться на сторінці ПрАТ «Волиньобленерго» у Фейсбук.На вулиці П’ятницька Гірка біля департаменту ЦНАП уже вкотре зацвіла алея сакур, яку висадили представники влади та громади міста. Нині вона вже буяє рожевим цвітом та манить своїм п’янким ароматом.Одна із найбільших локацій квітучих дерев розташована на вулиці Теремнівській навпроти готелю «Кедем», поруч із медико-діагностичним центром. Це місце стало улюбленою фотозоною для лучан та гостей міста. Мінісад там вже буяє у повній красі.

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