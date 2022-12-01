У Луцьку матері отримали посмертні нагороди синів-Героїв. ФОТО

Ігоря Дяченка та Юрія Масевича вручили їхні посмертні нагороди.



Про це йдеться на сайті міськради.



Ігоря Дяченка нагороджено орденом «За мужність» III ступеня (посмертно), а Юрія Масевича — медаллю «За військову службу Україні» (посмертно).



Нагороди отримали матері загиблих Героїв.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькраді рідним загиблих захисників України - солдатівтавручили їхні посмертні нагороди.Про це йдеться на сайті міськради.Ігоря Дяченка нагороджено орденом «За мужність» III ступеня (посмертно), а Юрія Масевича — медаллю «За військову службу Україні» (посмертно).Нагороди отримали матері загиблих Героїв.

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