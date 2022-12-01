У Луцьку матері отримали посмертні нагороди синів-Героїв. ФОТО

У Луцьку матері отримали посмертні нагороди синів-Героїв. ФОТО
У Луцькраді рідним загиблих захисників України - солдатів Ігоря Дяченка та Юрія Масевича вручили їхні посмертні нагороди.

Про це йдеться на сайті міськради.

Ігоря Дяченка нагороджено орденом «За мужність» III ступеня (посмертно), а Юрія Масевича — медаллю «За військову службу Україні» (посмертно).

Нагороди отримали матері загиблих Героїв.

У Луцьку матері отримали посмертні нагороди синів-Героїв. ФОТО


У Луцьку матері отримали посмертні нагороди синів-Героїв. ФОТО




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: посмертні нагороди, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де лучанам помилуватися сакурами та зробити неймовірні фото. ЛОКАЦІЇ
Сьогодні, 12:15
Україна повернула додому ще 80 загиблих Героїв
Сьогодні, 12:05
У Луцьку матері отримали посмертні нагороди синів-Героїв. ФОТО
Сьогодні, 11:50
Бізнесмен зі Львова в обхід санкцій постачав рф «Роллс-Ройси» та «Майбахи», – СБУ
Сьогодні, 11:40
Пригожин заявив, що 10 травня ПВК «Вагнер» виходить з Бахмута та передає позиції підрозділам Міноборони рф
Сьогодні, 11:19
Схожі новини
Рідні волинських загиблих захисників Маріуполя отримали ордени. ФОТО Рідні волинських загиблих захисників Маріуполя отримали ордени. ФОТО
01 грудень, 2022, 16:50
Курс валют у Луцьку 5 травня Курс валют у Луцьку 5 травня
Сьогодні, 09:00
5 травня на Волині: гортаючи календар 5 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку відбудеться благодійний концерт духовної музики: зібрані кошти передадуть на авто для ЗСУ У Луцьку відбудеться благодійний концерт духовної музики: зібрані кошти передадуть на авто для ЗСУ
04 травень, 20:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Луганщині загинув Герой з Волині Микола Пащук
Сьогодні, 12:43
 0
Прапор волинської бригади волонтери передали президенту Латвії. ФОТО
Сьогодні, 12:40
 0
У Луцьку посеред вулиці грабіжник вирвав у чоловіка сумку та втік
Сьогодні, 12:25
 0
Де лучанам помилуватися сакурами та зробити неймовірні фото. ЛОКАЦІЇ
Сьогодні, 12:15
 0
Україна повернула додому ще 80 загиблих Героїв
Сьогодні, 12:05
 0
Медіа
відео
1/8