У Луцьку матері отримали посмертні нагороди синів-Героїв. ФОТО
Сьогодні, 11:50
У Луцькраді рідним загиблих захисників України - солдатів Ігоря Дяченка та Юрія Масевича вручили їхні посмертні нагороди.
Про це йдеться на сайті міськради.
Ігоря Дяченка нагороджено орденом «За мужність» III ступеня (посмертно), а Юрія Масевича — медаллю «За військову службу Україні» (посмертно).
Нагороди отримали матері загиблих Героїв.
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Про це йдеться на сайті міськради.
Ігоря Дяченка нагороджено орденом «За мужність» III ступеня (посмертно), а Юрія Масевича — медаллю «За військову службу Україні» (посмертно).
Нагороди отримали матері загиблих Героїв.
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