Україна повернула додому ще 80 загиблих Героїв





Про це



Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.



Зазначимо, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.



Тіла захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.



У Мінреінтеграції нагадують, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.



Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.



У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 5 травня, вдалося повернути додому тіла 80 полеглих захисників.Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.Зазначимо, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.Тіла захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.У Мінреінтеграції нагадують, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

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