Україна повернула додому ще 80 загиблих Героїв

Україна повернула додому ще 80 загиблих Героїв
Сьогодні, 5 травня, вдалося повернути додому тіла 80 полеглих захисників.

Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.

Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

Зазначимо, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Тіла захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.

У Мінреінтеграції нагадують, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.

У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

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Теги: Росія, Україна, війна
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