Україна повернула додому ще 80 загиблих Героїв
Сьогодні, 12:05
Сьогодні, 5 травня, вдалося повернути додому тіла 80 полеглих захисників.
Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.
Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.
Зазначимо, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.
Тіла захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.
У Мінреінтеграції нагадують, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.
Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.
У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.
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Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.
Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.
Зазначимо, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.
Тіла захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.
У Мінреінтеграції нагадують, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.
Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.
У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.
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