У Луцькому районі оштрафували нелегального мігранта з Узбекистану

У Луцькому районі оштрафували нелегального мігранта з Узбекистану
У Луцькому районі виявили громадянина Узбекистану, який порушив правила перебування іноземців на території України. Через це він має заплатити штраф і залишити країну до середини травня.

Про це у понеділок, 8 травня, повідомили на фейсбук-сторінці Міграційної служби Волинської області.

«Працівники Ківерцівського районного відділу Міграційної служби Волині під час виконання повноважень в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері міграції виявлено громадянина Республіки Узбекистан, 1996 р.н., котрий проживав з порушенням встановлених правил перебування на території України іноземних громадян», – йдеться у дописі.

Чоловік прибув в Україну на початку 2022 року, але після закінчення дозволеного строку перебування не виїхав за межі країни. До територіальних підрозділів Управління ДМС у Волинській області з питань продовження строку тимчасового перебування не звертався, чим порушив міграційне законодавство.

За вчинене правопорушення склали адмінпротокол за ст. 203 КУпАП – іноземець має оплатити штраф.

Крім того, порушника зобов'язали покинути територію України до середини травня у примусовому порядку.️

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Теги: нелегал, Узбекистан, штраф
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