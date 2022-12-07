У Луцькому районі оштрафували нелегального мігранта з Узбекистану





Про це у понеділок, 8 травня,



«Працівники Ківерцівського районного відділу Міграційної служби Волині під час виконання повноважень в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері міграції виявлено громадянина Республіки Узбекистан, 1996 р.н., котрий проживав з порушенням встановлених правил перебування на території України іноземних громадян», – йдеться у дописі.



Чоловік прибув в Україну на початку 2022 року, але після закінчення дозволеного строку перебування не виїхав за межі країни. До територіальних підрозділів Управління ДМС у Волинській області з питань продовження строку тимчасового перебування не звертався, чим порушив міграційне законодавство.



За вчинене правопорушення склали адмінпротокол за ст. 203 КУпАП – іноземець має оплатити штраф.



Крім того, порушника зобов'язали покинути територію України до середини травня у примусовому порядку.️

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому районі виявили громадянина Узбекистану, який порушив правила перебування іноземців на території України. Через це він має заплатити штраф і залишити країну до середини травня.Про це у понеділок, 8 травня, повідомили на фейсбук-сторінці Міграційної служби Волинської області.«Працівники Ківерцівського районного відділу Міграційної служби Волині під час виконання повноважень в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері міграції виявлено громадянина Республіки Узбекистан, 1996 р.н., котрий проживав з порушенням встановлених правил перебування на території України іноземних громадян», – йдеться у дописі.Чоловік прибув в Україну на початку 2022 року, але після закінчення дозволеного строку перебування не виїхав за межі країни. До територіальних підрозділів Управління ДМС у Волинській області з питань продовження строку тимчасового перебування не звертався, чим порушив міграційне законодавство.За вчинене правопорушення склали адмінпротокол за ст. 203 КУпАП – іноземець має оплатити штраф.Крім того, порушника зобов'язали покинути територію України до середини травня у примусовому порядку.️

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