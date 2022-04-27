Росія обстріляла Херсонщину: 9 поранених, серед яких – дитина та староста села

Росія обстріляла Херсонщину: 9 поранених, серед яких – дитина та староста села
Окупанти вдень, 8 травня, обстріляли Херсонщину: поранені 9 людей, у тому числі дитина та староста Антонівського округу.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Ворог постійно обстрілює нашу громаду! Староста Антонівського округу Сергій Іващенко разом зі своєю співробітницею щойно потрапили під черговий обстріл росіян. Сталося це в Антонівці біля пункту незламності. Постраждалі отримали поранення різного ступеня важкості та зараз перебувають у лікарні, де їм надають усю необхідну допомогу. Стан співробітниці старостату - вкрай важкий! Російські нелюди продовжують нещадно вбивати мирних людей. Вони обов’язково понесуть покарання!" - йдеться в повідомленні.

Херсонська обласна прокуратура повідомила про 9 постраждалих: троє – внаслідок обстрілів населених пунктів Херсонського та Бериславського районів, шестеро – внаслідок авіаційного удару по Станіславській громаді, де ворожий снаряд поцілив у будівлю сільради.

Пʼятьох поранених військові доставили до Білозерської лікарні. Там їм надали меддопомогу та відпустили додому. Серед них – 9-річна дитина. Хлопчик отримав мінно-вибухові травми та поранення голови.

Нагадаємо, що російська ракета знищила склад Червоного Хреста із гумдопомогою на Одещині.

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Теги: Росія, Україна, війна, Херсонщина
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