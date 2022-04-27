Росія обстріляла Херсонщину: 9 поранених, серед яких – дитина та староста села





Про це Роман Мрочко.



"Ворог постійно обстрілює нашу громаду! Староста Антонівського округу Сергій Іващенко разом зі своєю співробітницею щойно потрапили під черговий обстріл росіян. Сталося це в Антонівці біля пункту незламності. Постраждалі отримали поранення різного ступеня важкості та зараз перебувають у лікарні, де їм надають усю необхідну допомогу. Стан співробітниці старостату - вкрай важкий! Російські нелюди продовжують нещадно вбивати мирних людей. Вони обов’язково понесуть покарання!" - йдеться в повідомленні.



Херсонська обласна прокуратура повідомила про 9 постраждалих: троє – внаслідок обстрілів населених пунктів Херсонського та Бериславського районів, шестеро – внаслідок авіаційного удару по Станіславській громаді, де ворожий снаряд поцілив у будівлю сільради.



Пʼятьох поранених військові доставили до Білозерської лікарні. Там їм надали меддопомогу та відпустили додому. Серед них – 9-річна дитина. Хлопчик отримав мінно-вибухові травми та поранення голови.



Нагадаємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти вдень, 8 травня, обстріляли Херсонщину: поранені 9 людей, у тому числі дитина та староста Антонівського округу.Про це повідомив начальник Херсонської МВА"Ворог постійно обстрілює нашу громаду! Староста Антонівського округуразом зі своєю співробітницею щойно потрапили під черговий обстріл росіян. Сталося це в Антонівці біля пункту незламності. Постраждалі отримали поранення різного ступеня важкості та зараз перебувають у лікарні, де їм надають усю необхідну допомогу. Стан співробітниці старостату - вкрай важкий! Російські нелюди продовжують нещадно вбивати мирних людей. Вони обов’язково понесуть покарання!" - йдеться в повідомленні.Херсонська обласна прокуратура повідомила про 9 постраждалих: троє – внаслідок обстрілів населених пунктів Херсонського та Бериславського районів, шестеро – внаслідок авіаційного удару по Станіславській громаді, де ворожий снаряд поцілив у будівлю сільради.Пʼятьох поранених військові доставили до Білозерської лікарні. Там їм надали меддопомогу та відпустили додому. Серед них – 9-річна дитина. Хлопчик отримав мінно-вибухові травми та поранення голови.Нагадаємо, що російська ракета знищила склад Червоного Хреста із гумдопомогою на Одещині

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію