Звільненій з полону захисниці, яка втратила чоловіка на «Азовсталі», влаштували «весільну» фотосесію

Костянтин Сова зробив весільний портрет для захисниці Маріуполя Валерії “Нави” Суботіної (Карпиленко). На весільній зйомці була тільки наречена, яка втратила чоловіка майже одразу після одруження на “Азовсталі”.



Про це Сова



Ця історія стала однією з легендарних сторінок української оборони Маріуполя та заводу “Азовсталь”. Рік тому на “Азовсталі” під обстрілами військовослужбовиця полку НГУ “Азов”, журналістка з Донеччини Валерія Карпиленко виходила заміж за прикордонника Андрія Суботіна. Для церемонії в оточенні вони використали обручки з фольги. Через три дні Андрія вбили росіяни, а Валерія з іншими “азовцями” потрапила в російський полон, в якому перебувала понад 10 місяців. 10 квітня 2023 року Валерію звільнили в межах обміну, й вона нарешті опинилась на рідній землі.



“Вперше в моєму житті на весільній зйомці була тільки наречена… Другий день ходжу під враженням від погляду Лери, її сміху, того з яким трепетом вона тримала в руках орден загиблого чоловіка”, — поділився враженнями фотограф.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Київський фотографзробив весільний портрет для захисниці Маріуполя). На весільній зйомці була тільки наречена, яка втратила чоловіка майже одразу після одруження на “Азовсталі”.Про це Сова написав на своїй сторінці у фейсбуці.Ця історія стала однією з легендарних сторінок української оборони Маріуполя та заводу “Азовсталь”. Рік тому на “Азовсталі” під обстрілами військовослужбовиця полку НГУ “Азов”, журналістка з Донеччини Валерія Карпиленко виходила заміж за прикордонника Андрія Суботіна. Для церемонії в оточенні вони використали обручки з фольги. Через три дні Андрія вбили росіяни, а Валерія з іншими “азовцями” потрапила в російський полон, в якому перебувала понад 10 місяців. 10 квітня 2023 року Валерію звільнили в межах обміну, й вона нарешті опинилась на рідній землі.“Вперше в моєму житті на весільній зйомці була тільки наречена… Другий день ходжу під враженням від погляду Лери, її сміху, того з яким трепетом вона тримала в руках орден загиблого чоловіка”, — поділився враженнями фотограф.

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