На Волині звільняють з посади скандального директора відділення стаціонарного догляду

На Волині звільняють з посади скандального директора відділення стаціонарного догляду
Звільняють директора відділення стаціонарного догляду в Благодатному, що у Нововолинській громаді. До кінця травня він має залишити своє робоче місце.

Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус у телеграмі.

"За моїм дорученням відбулося службове розслідування у відділенні стаціонарного догляду в Благодатному. Комісія виявила порушення в діях директора. Прийнято рішення про його звільнення до кінця травня", - зазначає Карпус.

Нагадаємо, до Бориса Карпуса звернулися родичі однієї з мешканок цього закладу зі скаргами на неналежні умови проживання та невчасне надання медичної допомоги. Відділення ж, переконує Борис Карпус, постійно забезпечується всім необхідним і отримує гуманітарну допомогу від міжнародних організацій.

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Теги: Благодатне, стаціонарний догляд, скандал, Волинь, звільнення
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