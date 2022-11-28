На Волині звільняють з посади скандального директора відділення стаціонарного догляду
Сьогодні, 17:10
Звільняють директора відділення стаціонарного догляду в Благодатному, що у Нововолинській громаді. До кінця травня він має залишити своє робоче місце.
Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус у телеграмі.
"За моїм дорученням відбулося службове розслідування у відділенні стаціонарного догляду в Благодатному. Комісія виявила порушення в діях директора. Прийнято рішення про його звільнення до кінця травня", - зазначає Карпус.
Нагадаємо, до Бориса Карпуса звернулися родичі однієї з мешканок цього закладу зі скаргами на неналежні умови проживання та невчасне надання медичної допомоги. Відділення ж, переконує Борис Карпус, постійно забезпечується всім необхідним і отримує гуманітарну допомогу від міжнародних організацій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус у телеграмі.
"За моїм дорученням відбулося службове розслідування у відділенні стаціонарного догляду в Благодатному. Комісія виявила порушення в діях директора. Прийнято рішення про його звільнення до кінця травня", - зазначає Карпус.
Нагадаємо, до Бориса Карпуса звернулися родичі однієї з мешканок цього закладу зі скаргами на неналежні умови проживання та невчасне надання медичної допомоги. Відділення ж, переконує Борис Карпус, постійно забезпечується всім необхідним і отримує гуманітарну допомогу від міжнародних організацій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Україна отримала майже 190 мільйонів євро від Світового банку
Сьогодні, 17:25
На Волині звільняють з посади скандального директора відділення стаціонарного догляду
Сьогодні, 17:10
Протести польських перевізників: повідомили про ситуацію на волинських пунктах пропуску
Сьогодні, 17:06
Звільненій з полону захисниці, яка втратила чоловіка на «Азовсталі», влаштували «весільну» фотосесію
Сьогодні, 17:00
Медіа