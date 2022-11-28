На Волині звільняють з посади скандального директора відділення стаціонарного догляду





Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус у телеграмі.



"За моїм дорученням відбулося службове розслідування у відділенні стаціонарного догляду в Благодатному. Комісія виявила порушення в діях директора. Прийнято рішення про його звільнення до кінця травня", - зазначає Карпус.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Звільняють директора відділення стаціонарного догляду в Благодатному, що у Нововолинській громаді. До кінця травня він має залишити своє робоче місце.Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус у телеграмі."За моїм дорученням відбулося службове розслідування у відділенні стаціонарного догляду в Благодатному. Комісія виявила порушення в діях директора. Прийнято рішення про його звільнення до кінця травня", - зазначає Карпус.Нагадаємо, до Бориса Карпуса звернулися родичі однієї з мешканок цього закладу зі скаргами на неналежні умови проживання та невчасне надання медичної допомоги. Відділення ж, переконує Борис Карпус, постійно забезпечується всім необхідним і отримує гуманітарну допомогу від міжнародних організацій.

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