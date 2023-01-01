Протести польських перевізників: повідомили про ситуацію на волинських пунктах пропуску





Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.



Станом на 8 травня суттєвих змін в оформленні та пропуску транспортних засобів масою понад 7,5 тонн у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин – Дорогуськ» не відбулося.



З 4 травня, часу



Щодо інших учасників прикордонного руху, протестувальники пропускають не більше 5 авто за годину на в’їзд, не більше 1 авто за годину – на виїзд з України. Відтак, за попередню добу загалом оформлено: на в’їзд до України – 162 ТЗ, на виїзд з України – 39 ТЗ, усього – 201 ТЗ. Це складає лише 7 відсотків погодженого з польською стороною середньостатистичного добового трафіку через цей перехід.



Затримки у пропуску провокують черги по обидва боки кордону. На виїзд з України вона розтягнулася уже на майже 400 вантажівок, на в’їзд до України на під’їзних дорогах до Дорогуська очікує 600 авто.



Порожні транспортні засоби масою понад 7,5 тонн, яким у рамках пілотного проєкту дозволено виїжджати з України через «Устилуг», покидають свої місця в електронній черзі «Ягодина» та перелаштовуються у живу чергу «Устилуга». Таким чином, перед цим «туристичним» пунктом пропуску уже накопичились черги у понад 400 вантажівок та 100 легковиків, що розтягнулась майже до Володимира.



Волинська митниця дякує усім органам державної влади та місцевого самоврядування, які оперативно взялися до вирішення проблеми, пов’язаної із блокадою «Ягодина». Разом з іншими сторонами та учасниками переговорних процесів, сподіваємося на її якомога скоріше врегулювання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ситуація в пунктах пропуску з Польщею на Волині: на «Ягодині» триває штиль, над «Устилугом» назріває навала порожніх вантажівок.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Станом на 8 травня суттєвих змін в оформленні та пропуску транспортних засобів масою понад 7,5 тонн у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин – Дорогуськ» не відбулося.З 4 травня, часу оголошення польськими автоперевізниками акції протесту , під’їзні шляхи до переходу блокуються. За попередню добу безперешкодно перетнули кордон 70 рейсових автобусів. Без затримок також проходять контроль гуманітарні вантажі та цистерни з пальним, вантажі з живими тваринами/рослинами.Щодо інших учасників прикордонного руху, протестувальники пропускають не більше 5 авто за годину на в’їзд, не більше 1 авто за годину – на виїзд з України. Відтак, за попередню добу загалом оформлено: на в’їзд до України – 162 ТЗ, на виїзд з України – 39 ТЗ, усього – 201 ТЗ. Це складає лише 7 відсотків погодженого з польською стороною середньостатистичного добового трафіку через цей перехід.Затримки у пропуску провокують черги по обидва боки кордону. На виїзд з України вона розтягнулася уже на майже 400 вантажівок, на в’їзд до України на під’їзних дорогах до Дорогуська очікує 600 авто.Порожні транспортні засоби масою понад 7,5 тонн, яким у рамках пілотного проєкту дозволено виїжджати з України через «Устилуг», покидають свої місця в електронній черзі «Ягодина» та перелаштовуються у живу чергу «Устилуга». Таким чином, перед цим «туристичним» пунктом пропуску уже накопичились черги у понад 400 вантажівок та 100 легковиків, що розтягнулась майже до Володимира.Волинська митниця дякує усім органам державної влади та місцевого самоврядування, які оперативно взялися до вирішення проблеми, пов’язаної із блокадою «Ягодина». Разом з іншими сторонами та учасниками переговорних процесів, сподіваємося на її якомога скоріше врегулювання.

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