Двох правоохоронців у Черкасах підозрюють у зґвалтуванні 17-річної дівчини

Двох правоохоронців у Черкасах підозрюють у зґвалтуванні 17-річної дівчини
ДБР повідомило про підозру двом правоохоронцям у зґвалтуванні неповнолітньої в Черкасах.

Про це повідомило Держбюро розслідувань.

Працівники ДБР повідомили про підозру у груповому зґвалтуванні сімнадцятирічної дівчини двом правоохоронцям та їх співучаснику.

За попередньою інформацією, троє чоловіків розпивали алкогольні напої на квартирі одного з них у Черкасах. У процесі «відпочинку» до них приєдналася їх знайома дівчина. Вони вживали алкоголь та потім із застуванням фізичної сили зґвалтували дівчину.

Наразі зловмисників затримано, свою провину вони категорично заперечують.

Правоохоронців та їх спільника підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої особи, що вчинене групою осіб (ч. 3 ст. 152 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Досудове розслідування триває: встановлюються всі обставини правопорушення, проводяться експертизи, допитуються свідки.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу затриманим.

Процесуальне керівництво здійснює Черкаська обласна прокуратура.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Черкаси, поліцейські, зґвалтування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
МОЗ розглядає можливість скасування коронавірусних обмежень в Україні
Сьогодні, 17:49
Україна отримала майже 190 мільйонів євро від Світового банку
Сьогодні, 17:25
Двох правоохоронців у Черкасах підозрюють у зґвалтуванні 17-річної дівчини
Сьогодні, 17:20
На Волині звільняють з посади скандального директора відділення стаціонарного догляду
Сьогодні, 17:10
Протести польських перевізників: повідомили про ситуацію на волинських пунктах пропуску
Сьогодні, 17:06
Схожі новини
На Волині викрили жінку з Луганщини, яка була у розшуку через злочини На Волині викрили жінку з Луганщини, яка була у розшуку через злочини
17 квітень, 15:11
На Волині п'яний чоловік накинувся на поліцейських із сокирою На Волині п'яний чоловік накинувся на поліцейських із сокирою
10 квітень, 11:36
СБУ встановила трьох російських військових, які зґвалтували жінку на Харківщині СБУ встановила трьох російських військових, які зґвалтували жінку на Харківщині
05 квітень, 10:15
Вимагали неправомірну вигоду та збували психотропи: на Волині судитимуть патрульних поліцейських. ФОТО Вимагали неправомірну вигоду та збували психотропи: на Волині судитимуть патрульних поліцейських. ФОТО
03 квітень, 14:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Від поранення помер Герой з Волині Сергій Якимець
Сьогодні, 18:00
 0
МОЗ розглядає можливість скасування коронавірусних обмежень в Україні
Сьогодні, 17:49
 0
Україна отримала майже 190 мільйонів євро від Світового банку
Сьогодні, 17:25
 0
Двох правоохоронців у Черкасах підозрюють у зґвалтуванні 17-річної дівчини
Сьогодні, 17:20
 0
На Волині звільняють з посади скандального директора відділення стаціонарного догляду
Сьогодні, 17:10
 0
Медіа
відео
1/8