МОЗ розглядає можливість скасування коронавірусних обмежень в Україні

Віктор Ляшко заявив про можливість перегляду постанови про карантин у зв'язку з COVID-19.



Про це він сказав на зустрічі з журналістами, передає кореспондент



"Ми вже почали переглядати нашу постанову про карантин, будемо готуватися до скасування цієї постанови, оскільки вона тягне як протиепідемічні обмеження, так і інші дії, пов'язані з суб'єктами господарювання під час карантину, який був уведений на території всієї країни", - сказав очільник МОЗ, додавши, що карантин може бути скасований ще до 30 червня.



Ляшко нагадав, що ВООЗ минулого тижня визнала COVID-19 не надзвичайною ситуацією в охороні здоров'я і рекомендувала перейти на реагування на коронавірусну хворобу як на інші інфекційні захворювання, а також поступово скасовувати обмежувальні заходи, пов'язані з міжнародними поїздками.



Водночас міністр зауважив, що вакцинація проти COVID-19 поступово буде переходити в розряд рутинної напередодні щорічного епідемічного сезону. Він порадив громадянам надолужити пропущені щеплення. Рекомендацій щодо вакцинації проти коронавірусу тим громадянам, які отримали і базовий курс щеплень, і два бустерні, поки що немає.



Очільник МОЗ запевнив, що вакцин у країні достатньо, в цей епідемічний сезон вона буде безкоштовною. Упродовж трьох років вакцинація проти COVID-19 перейде в розряд рутинних, вакцини будуть вироблятися з урахуванням прогнозу щодо циркулювання певних штамів.



Як повідомлялося, Кабінет Міністрів на засіданні 25 квітня продовжив запроваджений через COVID-19 карантин на всій території України до 30 червня 2023 року.



5 травня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр охорони здоров'язаявив про можливість перегляду постанови про карантин у зв'язку з COVID-19.Про це він сказав на зустрічі з журналістами, передає кореспондент Укрінформу "Ми вже почали переглядати нашу постанову про карантин, будемо готуватися до скасування цієї постанови, оскільки вона тягне як протиепідемічні обмеження, так і інші дії, пов'язані з суб'єктами господарювання під час карантину, який був уведений на території всієї країни", - сказав очільник МОЗ, додавши, що карантин може бути скасований ще до 30 червня.Ляшко нагадав, що ВООЗ минулого тижня визнала COVID-19 не надзвичайною ситуацією в охороні здоров'я і рекомендувала перейти на реагування на коронавірусну хворобу як на інші інфекційні захворювання, а також поступово скасовувати обмежувальні заходи, пов'язані з міжнародними поїздками.Водночас міністр зауважив, що вакцинація проти COVID-19 поступово буде переходити в розряд рутинної напередодні щорічного епідемічного сезону. Він порадив громадянам надолужити пропущені щеплення. Рекомендацій щодо вакцинації проти коронавірусу тим громадянам, які отримали і базовий курс щеплень, і два бустерні, поки що немає.Очільник МОЗ запевнив, що вакцин у країні достатньо, в цей епідемічний сезон вона буде безкоштовною. Упродовж трьох років вакцинація проти COVID-19 перейде в розряд рутинних, вакцини будуть вироблятися з урахуванням прогнозу щодо циркулювання певних штамів.Як повідомлялося, Кабінет Міністрів на засіданні 25 квітня продовжив запроваджений через COVID-19 карантин на всій території України до 30 червня 2023 року.5 травня Всесвітня організація охорони здоров’я скасувала статус пандемії COVID-19

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