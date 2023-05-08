Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Триває чотириста тридцять дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Російська федерація продовжує вести загарбницьку війну. Не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо окупації нашої території. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Протягом цієї доби противник завдав 11 ракетних, 59 авіаційних ударів та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - ворог здійснив близько 30 атак. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Берилівка, Мощенка, Галаганівка, Леонівка, Олександрівка, Буда-Вороб'ївська, Грем'яч Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Стара Гута Сумської області, а також Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Караїчне, Мала Вовча, Миколаївка та Нестерне на Харківщині.На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Западне та Масютівка. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Кам'янка, Тополі, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Лиман Перший, Вільшана, Бугаївка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.На Лиманському напрямку противник намагається знайти слабкі місця у нашій обороні. Вів наступальні дії у напрямку Білогорівки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське і Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка Луганської області та Ямполівка і Спірне Донецької області.На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії.Тривають бої у місті Бахмут. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Іванівського та Часового Яру. Завдав авіаударів по районах Богданівки, Бахмута та Предтечиного. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Диліївка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського, успіху не мав. Обстріляв Новокалинове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївку, Сєверне, Водяне, Первомайське та Нетайлове Донецької області.На Мар’їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Тривають бої за Мар’їнку. В той же час, ворожих обстрілів зазнали також Георгіївка та Побєда Донецької області.На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Велика Новосілка. Здійснив обстріли Парасковіївки, Новомихайлівки та Вугледара.На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. В той же час, протягом доби здійснив обстріли понад 20 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Качкарівка, Зміївка, Тягинка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.У місті Скадовськ відзначено згортання діяльності районної та міської адміністрацій. Так, в ніч з 6 на 7 травня, окупанти завантажили в автомобільний транспорт документацію, оргтехніку та інше майно державних установ, а вже на ранок 7 травня, разом із сім’ями, місто залишила значна частина російської окупаційної адміністрації. На даний час подібна ситуація спостерігається у таких населених пунктах області, як Михайлівка, Петрівка, Шевченка, Широке, Улянівка та Красне.Враховуючи багатокілометрові затори, які останнім часом утворились на в’їзді до Криму та в районі Керченського мосту, вивезення документації та награбованого майна з державних установ тимчасово захопленої Херсонської області загарбники планують здійснити морським шляхом, за допомогою суховантажного судна, через порт міста Бердянськ.Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.Крім того, протягом цієї доби, нашими захисниками було знищено розвідувальний БпЛА типу “Zala”.Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще 3 важливі цілі противника.