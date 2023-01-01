Погода на завтра, 9 травня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У віторок, 9 травня, на Волині очікується мінлива хмарність, без опадів.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла.
За даними Sinoptik, весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.
Температура повітря у Луцьку коливатиметься від 2° до +12°.
Народний прогноз погоди: В цей день шанують пам'ять праведної Глафіри Амасійської. В народі її називали Горошницею, адже цей час вважався найкращим для посіву гороху. Також починали саджати картоплю. Вважалося, що морозний день на Глафіри принесе ще 7 днів морозу.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла.
За даними Sinoptik, весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.
Температура повітря у Луцьку коливатиметься від 2° до +12°.
Народний прогноз погоди: В цей день шанують пам'ять праведної Глафіри Амасійської. В народі її називали Горошницею, адже цей час вважався найкращим для посіву гороху. Також починали саджати картоплю. Вважалося, що морозний день на Глафіри принесе ще 7 днів морозу.
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