Погода на завтра, 9 травня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 9 травня, у Луцьку та Волинській області
У віторок, 9 травня, на Волині очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла.

За даними Sinoptik, весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.

Температура повітря у Луцьку коливатиметься від 2° до +12°.

Народний прогноз погоди: В цей день шанують пам'ять праведної Глафіри Амасійської. В народі її називали Горошницею, адже цей час вважався найкращим для посіву гороху. Також починали саджати картоплю. Вважалося, що морозний день на Глафіри принесе ще 7 днів морозу.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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