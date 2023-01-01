Погода на завтра, 9 травня, у Луцьку та Волинській області

У віторок, 9 травня, на Волині очікується мінлива хмарність, без опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла.За даними Sinoptik, весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.Температура повітря у Луцьку коливатиметься від 2° до +12°.В цей день шанують пам'ять праведної Глафіри Амасійської. В народі її називали Горошницею, адже цей час вважався найкращим для посіву гороху. Також починали саджати картоплю. Вважалося, що морозний день на Глафіри принесе ще 7 днів морозу.