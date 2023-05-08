У війні з росією Луцька громада втратила ще двох захисників

У війні з росією Луцька громада втратила ще двох захисників
У Донецькій області під час виконання бойового завдання загинули лучани Олександр Бебко та Анатолій Харитонов.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Лучанин Бебко Олександр Миколайович 31.05.1980 року народження був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду кулеметника 2 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 2 стрілецької роти.

Солдат Бебко Олександр Миколайович загинув 08.05.2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.

Лучанин Харитонов Анатолій Геннадійович 02.07.1967 року народження був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду командира 2 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 2 стрілецької роти.

Старший сержант Харитонов Анатолій Геннадійович загинув 08.05.2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблих. Вічна пам’ять!

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Теги: втрати Волинь, Олександр Бебко, Анатолій Харитонов
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