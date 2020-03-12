Конфлікт переріс у бійку: в одному із будинків Луцька вбили чоловіка. ВІДЕО





Про це повідомив



Сусіди розповідають, що у будинку було дуже гучно. На другому поверсі в одній з квартир чоловіки влаштували гулянку, яка тривала ледь не до самого ранку.



«Вчора о четвертій ранку я сказала чоловікам, що будемо викликати поліцію, бо ви шумите і не даєте спати, на що вони сказали, «ми маємо відпочивати», я відповіла «відпочивайте так, щоб і ми могли відпочивати», – розповідає мешканка будинку.



Як розповіли сусіди, гучні компанії у тій квартирі збираються часто. Нерідко гостював у своїх товаришів і чоловік, у якого згодом і виник конфлікт із власником оселі.



Після бійки чоловік оговтався, коли зрозумів, що накоїв, викликав швидку, втім було вже надто пізно.



Загиблий 56-річний Олександр проживав неподалік будинку, сусіди добре знали лучанина.



За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною другої статті 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до смерті.



32-річному чоловіку, який до смерті побив свого знайомого, загрожує до 10 років позбавлення волі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі 7 травня у будинку на вулиці Наливайка відбулося застілля, яке переросло у конфлікт, бійку та згодом у моторошне вбивство. У Луцьку чоловік вбив свого товариша по чарці.Про це повідомив Конкурент , пише ВСН Сусіди розповідають, що у будинку було дуже гучно. На другому поверсі в одній з квартир чоловіки влаштували гулянку, яка тривала ледь не до самого ранку.«Вчора о четвертій ранку я сказала чоловікам, що будемо викликати поліцію, бо ви шумите і не даєте спати, на що вони сказали, «ми маємо відпочивати», я відповіла «відпочивайте так, щоб і ми могли відпочивати», – розповідає мешканка будинку.Як розповіли сусіди, гучні компанії у тій квартирі збираються часто. Нерідко гостював у своїх товаришів і чоловік, у якого згодом і виник конфлікт із власником оселі.Після бійки чоловік оговтався, коли зрозумів, що накоїв, викликав швидку, втім було вже надто пізно.Загиблий 56-річнийпроживав неподалік будинку, сусіди добре знали лучанина.За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною другої статті 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до смерті.32-річному чоловіку, який до смерті побив свого знайомого, загрожує до 10 років позбавлення волі.

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