9 травня на Волині: гортаючи календар

9 травня на Волині: гортаючи календар
9 травня замість Дня перемоги в Україні пропонують святкувати День Європи.

Також цього дня віряни вшановують пам'ять священномученика Василя.

Окрім того, 9 травня відзначають день народження митрополит Луцький та Волинський Михаїл, підприємець, ексдепутат обласної ради Володимир Дейна, а також керівниця об'єднаного бізнесу ТРЦ «ПортCity» та гіпермаркету «Там Там» Наталія Антоненко.

Сьогодні також святкують іменини Василі, Івани, Нестори, Миколи, Петри, Степани, Яни та Глафіри.

Вітаємо усіх їх зі святом! Зичимо міцного здоров’я, довголіття та радості від життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: День Європи, 9 травня, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
9 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 8 травня
08 травень, 23:17
Конфлікт переріс у бійку: в одному із будинків Луцька вбили чоловіка. ВІДЕО
08 травень, 22:20
В «Устилузі» на Волині – десятикілометрова черга авто. ВІДЕО
08 травень, 21:39
У війні з росією Луцька громада втратила ще двох захисників
08 травень, 21:05
Схожі новини
В «Устилузі» на Волині – десятикілометрова черга авто. ВІДЕО В «Устилузі» на Волині – десятикілометрова черга авто. ВІДЕО
08 травень, 21:39
Погода на завтра, 9 травня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 9 травня, у Луцьку та Волинській області
08 травень, 20:00
Від поранення помер Герой з Волині Сергій Якимець Від поранення помер Герой з Волині Сергій Якимець
08 травень, 18:00
На Волині звільняють з посади скандального директора відділення стаціонарного догляду На Волині звільняють з посади скандального директора відділення стаціонарного догляду
08 травень, 17:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
9 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 8 травня
08 травень, 23:17
 0
Конфлікт переріс у бійку: в одному із будинків Луцька вбили чоловіка. ВІДЕО
08 травень, 22:20
 0
В «Устилузі» на Волині – десятикілометрова черга авто. ВІДЕО
08 травень, 21:39
 0
У війні з росією Луцька громада втратила ще двох захисників
08 травень, 21:05
 0
Медіа
відео
1/8