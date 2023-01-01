9 травня на Волині: гортаючи календар





Також цього дня віряни вшановують пам'ять священномученика Василя.



Окрім того, 9 травня відзначають день народження митрополит Луцький та Волинський Михаїл, підприємець, ексдепутат обласної ради Володимир Дейна, а також керівниця об'єднаного бізнесу ТРЦ «ПортCity» та гіпермаркету «Там Там» Наталія Антоненко.



Сьогодні також святкують іменини Василі, Івани, Нестори, Миколи, Петри, Степани, Яни та Глафіри.



Вітаємо усіх їх зі святом! Зичимо міцного здоров’я, довголіття та радості від життя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 травня замість Дня перемоги в Україні пропонують святкувати День Європи.Також цього дня віряни вшановують пам'ять священномученика Василя.Окрім того, 9 травня відзначають день народження митрополит Луцький та Волинський, підприємець, ексдепутат обласної ради, а також керівниця об'єднаного бізнесу ТРЦ «ПортCity» та гіпермаркету «Там Там»Сьогодні також святкують іменинитаВітаємо усіх їх зі святом! Зичимо міцного здоров’я, довголіття та радості від життя.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію