Лукашенко прилетів до москви на парад

Лукашенко прилетів до москви на парад
Білоруський диктатор олександр лукашенко прилетів до москви.

Про це УНН повідомляє з посиланням на "Пул першого".

Повідомляють, що лукашенко прибув до москви із робочим візитом.

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Москву 9 травня відвідають президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, президент Киргизької Республіки Садир Жапаров та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Тож у москві будуть усі лідери Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).


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Теги: лукашенко, Білорусь, парад
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