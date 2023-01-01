Лукашенко прилетів до москви на парад

олександр лукашенко прилетів до москви.



Про це



Повідомляють, що лукашенко прибув до москви із робочим візитом.



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Москву 9 травня відвідають президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, президент Киргизької Республіки Садир Жапаров та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.



Тож у москві будуть усі лідери Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білоруський диктаторприлетів до москви.Про це УНН повідомляє з посиланням на "Пул першого".Повідомляють, що лукашенко прибув до москви із робочим візитом.Москву 9 травня відвідають президент Таджикистану, президент Казахстану, президент Узбекистану, президент Киргизької Республікита прем'єр-міністр ВірменіїТож у москві будуть усі лідери Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

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