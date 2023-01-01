Лукашенко прилетів до москви на парад
Сьогодні, 02:02
Білоруський диктатор олександр лукашенко прилетів до москви.
Про це УНН повідомляє з посиланням на "Пул першого".
Повідомляють, що лукашенко прибув до москви із робочим візитом.
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Москву 9 травня відвідають президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, президент Киргизької Республіки Садир Жапаров та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.
Тож у москві будуть усі лідери Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).
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Про це УНН повідомляє з посиланням на "Пул першого".
Повідомляють, що лукашенко прибув до москви із робочим візитом.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росіяни шукають можливість виробництва іранських дронів у Білорусі
Москву 9 травня відвідають президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, президент Киргизької Республіки Садир Жапаров та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.
Тож у москві будуть усі лідери Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).
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