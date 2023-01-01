На Волині вітровій повалив дерево. ФОТО





Про це



«За минулу добу негода накоїла лиха неподалік міста Ковель та завдала незручностей водіям», – йдеться у дописі.



Додають, що ковельські патрульні запропонували місцевим жителям разом прибрати з дороги дерево й гілля, які впали на дорогу та перекрили рух транспортним засобам. Небайдужі чоловіки погодилися допомогти інспекторам.



Невдовзі проїзна частина була в належному стані та безпечна для учасників дорожнього руху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Ковельщині патрульні разом з небайдужими громадянами ліквідували наслідки негоди – прибрали дерево, яке впало на проїжджу частину.Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області у фейсбуці.«За минулу добу негода накоїла лиха неподалік міста Ковель та завдала незручностей водіям», – йдеться у дописі.Додають, що ковельські патрульні запропонували місцевим жителям разом прибрати з дороги дерево й гілля, які впали на дорогу та перекрили рух транспортним засобам. Небайдужі чоловіки погодилися допомогти інспекторам.Невдовзі проїзна частина була в належному стані та безпечна для учасників дорожнього руху.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію