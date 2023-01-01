На Волині вітровій повалив дерево. ФОТО

На Волині вітровій повалив дерево. ФОТО
На Ковельщині патрульні разом з небайдужими громадянами ліквідували наслідки негоди – прибрали дерево, яке впало на проїжджу частину.

Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області у фейсбуці.

«За минулу добу негода накоїла лиха неподалік міста Ковель та завдала незручностей водіям», – йдеться у дописі.

Додають, що ковельські патрульні запропонували місцевим жителям разом прибрати з дороги дерево й гілля, які впали на дорогу та перекрили рух транспортним засобам. Небайдужі чоловіки погодилися допомогти інспекторам.

Невдовзі проїзна частина була в належному стані та безпечна для учасників дорожнього руху.

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Теги: вітровій, патрульна поліція, Волинь
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