Все більше українців хочуть залишитися в Польщі, – дослідження





Як повідомляє



Дослідження проводилось не лише серед воєнних біженців, а й серед економічних мігрантів – тих українців, які приїхали до Польщі до війни. Серед обох категорій визначається значне зростання інтересу українців до постійного перебування в Польщі. На межі 2019-2020 років лише близько 25% українців у Польщі заявляли про готовність залишитися в Польщі назавжди, тоді як у листопаді 2022 цей відсоток вже склав більше 50%. Серед обох груп практично не виявилося охочих виїжджати з Польщі далі на Захід.



Що буде після закінчення війни в Україні?



Більше половини опитаних біженців (56%) заявили, що в разі швидкого закінчення війни повернуться додому. У випадку з економічними мігрантами цей відсоток склав 25%. Великий відсоток опитаних не визначилися зі своїм майбутнім у Польщі, але ті, хто планує стале життя в Польщі, зазначили, що готові змінювати свої плани в разі швидкого закінчення війни в Україні.



Цікавими стали результати опитування з причинами можливого виїзду з Польщі (в опитаних була можливість вибрати декілька варіантів). Серед лідерів опинилися сум за родиною і домівкою та віра у швидкий кінець війни. Менше опитаних зазначили стабілізацію ситуації в місцевості походження, подальше навчання дітей в українських школах чи брак праці в Польщі.



Участь в опитуванні взяли майже 4 тисячі українців у Польщі з 16 міст у всіх воєводствах Польщі у період з 26 вересня по 18 листопада 2022 року.



За даними експерта Ценру східних досліджень Войцеха Конончука, в разі справдження вказаних прогнозів через 10 років Польща за рахунок українців матиме на 1 мільйон громадян більше.



Według badań @nbppl, aż 55% przedwojennych migrantów z Ukrainy planuje na stałe zostać w Polsce. Podobne plany ma 19% uchodźców wojennych, ale 49% z nich wciąż nie podjęło decyzji.



Jeśli te deklaracje się potwierdzą, to za około dekadę Polska będzie mieć 1 mln obywateli więcej. pic.twitter.com/rf8gxQBoOZ — Wojciech Konończuk (@W_Kononczuk) May 7, 2023

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відсоток українських мігрантів та біженців з України, які хочуть залишитися в Польщі, зростає. Про це свідчить дослідження Національного банку Польщі (NBP).Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на дані дослідження, війна в Україні спричинила зміну циклічного характеру міграції українців до Польщі на сталий. Якщо навесні 2022 року 16% воєнних біженців заявляли про готовність залишитися в Польщі на постійній основі, то у листопаді 2022 року таких було вже 20%. Хоча зростання здається невеликим потрібно брати до уваги той факт, що на початку війни більше половини біженців взагалі не знали, скільки часу житимуть у Польщі.Дослідження проводилось не лише серед воєнних біженців, а й серед економічних мігрантів – тих українців, які приїхали до Польщі до війни. Серед обох категорій визначається значне зростання інтересу українців до постійного перебування в Польщі. На межі 2019-2020 років лише близько 25% українців у Польщі заявляли про готовність залишитися в Польщі назавжди, тоді як у листопаді 2022 цей відсоток вже склав більше 50%. Серед обох груп практично не виявилося охочих виїжджати з Польщі далі на Захід.Більше половини опитаних біженців (56%) заявили, що в разі швидкого закінчення війни повернуться додому. У випадку з економічними мігрантами цей відсоток склав 25%. Великий відсоток опитаних не визначилися зі своїм майбутнім у Польщі, але ті, хто планує стале життя в Польщі, зазначили, що готові змінювати свої плани в разі швидкого закінчення війни в Україні.Цікавими стали результати опитування з причинами можливого виїзду з Польщі (в опитаних була можливість вибрати декілька варіантів). Серед лідерів опинилися сум за родиною і домівкою та віра у швидкий кінець війни. Менше опитаних зазначили стабілізацію ситуації в місцевості походження, подальше навчання дітей в українських школах чи брак праці в Польщі.Участь в опитуванні взяли майже 4 тисячі українців у Польщі з 16 міст у всіх воєводствах Польщі у період з 26 вересня по 18 листопада 2022 року.За даними експерта Ценру східних досліджень Войцеха Конончука, в разі справдження вказаних прогнозів через 10 років Польща за рахунок українців матиме на 1 мільйон громадян більше.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію