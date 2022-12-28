Все більше українців хочуть залишитися в Польщі, – дослідження

Все більше українців хочуть залишитися в Польщі, – дослідження
Відсоток українських мігрантів та біженців з України, які хочуть залишитися в Польщі, зростає. Про це свідчить дослідження Національного банку Польщі (NBP).

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на дані дослідження, війна в Україні спричинила зміну циклічного характеру міграції українців до Польщі на сталий. Якщо навесні 2022 року 16% воєнних біженців заявляли про готовність залишитися в Польщі на постійній основі, то у листопаді 2022 року таких було вже 20%. Хоча зростання здається невеликим потрібно брати до уваги той факт, що на початку війни більше половини біженців взагалі не знали, скільки часу житимуть у Польщі.

Дослідження проводилось не лише серед воєнних біженців, а й серед економічних мігрантів – тих українців, які приїхали до Польщі до війни. Серед обох категорій визначається значне зростання інтересу українців до постійного перебування в Польщі. На межі 2019-2020 років лише близько 25% українців у Польщі заявляли про готовність залишитися в Польщі назавжди, тоді як у листопаді 2022 цей відсоток вже склав більше 50%. Серед обох груп практично не виявилося охочих виїжджати з Польщі далі на Захід.

Що буде після закінчення війни в Україні?

Більше половини опитаних біженців (56%) заявили, що в разі швидкого закінчення війни повернуться додому. У випадку з економічними мігрантами цей відсоток склав 25%. Великий відсоток опитаних не визначилися зі своїм майбутнім у Польщі, але ті, хто планує стале життя в Польщі, зазначили, що готові змінювати свої плани в разі швидкого закінчення війни в Україні.
Все більше українців хочуть залишитися в Польщі, – дослідження

Цікавими стали результати опитування з причинами можливого виїзду з Польщі (в опитаних була можливість вибрати декілька варіантів). Серед лідерів опинилися сум за родиною і домівкою та віра у швидкий кінець війни. Менше опитаних зазначили стабілізацію ситуації в місцевості походження, подальше навчання дітей в українських школах чи брак праці в Польщі.
Все більше українців хочуть залишитися в Польщі, – дослідження

Участь в опитуванні взяли майже 4 тисячі українців у Польщі з 16 міст у всіх воєводствах Польщі у період з 26 вересня по 18 листопада 2022 року.

За даними експерта Ценру східних досліджень Войцеха Конончука, в разі справдження вказаних прогнозів через 10 років Польща за рахунок українців матиме на 1 мільйон громадян більше.


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Теги: Польща, мігранти, біженці, дослідження
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