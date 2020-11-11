У волинських лісах з'явилися перші маслюки. ФОТО

У волинських лісах з'явилися перші маслюки. ФОТО
У лісах Старовижівського краю з’явилися маслюки.

Світлиною перших грибів у цьому році поділився з Район.Стара Вижівка старовижівчанин.

Чоловік знайшов п’ять маслючків поблизу Старої Вижівки.

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У волинських лісах з'явилися перші маслюки. ФОТО

Також фото знайденого маслюка оприлюднила Лариса Каліщук у фейсбуці.

«Семенова гора. Дуже запашний маслючок», − ідеться в дописі.
У волинських лісах з'явилися перші маслюки. ФОТО
У волинських лісах з'явилися перші маслюки. ФОТО

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Теги: гриби, маслюки, Волинь, ліс
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