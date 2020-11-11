У волинських лісах з'явилися перші маслюки. ФОТО





Світлиною перших грибів у цьому році поділився з



Чоловік знайшов п’ять маслючків поблизу Старої Вижівки.



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Також фото знайденого маслюка оприлюднила Лариса Каліщук у фейсбуці.



«Семенова гора. Дуже запашний маслючок», − ідеться в дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У лісах Старовижівського краю з’явилися маслюки.Світлиною перших грибів у цьому році поділився з Район.Стара Вижівка старовижівчанин.Чоловік знайшов п’ять маслючків поблизу Старої Вижівки.Також фото знайденого маслюка оприлюднилау фейсбуці.«Семенова гора. Дуже запашний маслючок», − ідеться в дописі.

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