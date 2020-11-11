У волинських лісах з'явилися перші маслюки. ФОТО
Сьогодні, 07:07
У лісах Старовижівського краю з’явилися маслюки.
Світлиною перших грибів у цьому році поділився з Район.Стара Вижівка старовижівчанин.
Чоловік знайшов п’ять маслючків поблизу Старої Вижівки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні вирощують гриби-велетні
Також фото знайденого маслюка оприлюднила Лариса Каліщук у фейсбуці.
«Семенова гора. Дуже запашний маслючок», − ідеться в дописі.
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Світлиною перших грибів у цьому році поділився з Район.Стара Вижівка старовижівчанин.
Чоловік знайшов п’ять маслючків поблизу Старої Вижівки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні вирощують гриби-велетні
Також фото знайденого маслюка оприлюднила Лариса Каліщук у фейсбуці.
«Семенова гора. Дуже запашний маслючок», − ідеться в дописі.
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