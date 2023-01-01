Вночі наша ППО збила 23 із 25 російських ракет

Вночі наша ППО збила 23 із 25 російських ракет
Противник завдав удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Ближче до 4 ранку росіяни запустили 17 ракет повітярного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію). ППО командування "Центр" збила 14 із них, ще одну – у зоні відповідальності "Південь".

"Загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет «Калібр» та Х-101/Х-555. 23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії із складовими Сил оборони України", – повідомив Головком.

Однією з цілей ворога цієї ночі знову був Київ. Захисники відбили всі атаки – влучань немає. Уламки ракет впали щонайменше у двох районах: Шевченківському та Голосіївському. На думку начальника КМВА Сергія Попка, це був максимально щільний напад. Напередодні росіяни навмисно задіяли рекордну кількість “Шахедів”, аби виявити і максимально виснажити ППО Києва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку 9 травня
Сьогодні, 09:08
Російські окупанти продовжують грабувати людей на окупованій території Запоріжжя, – Генштаб
Сьогодні, 09:03
Вночі наша ППО збила 23 із 25 російських ракет
Сьогодні, 08:58
Розповіли, як нараховують пенсії з інвалідності I, II та III груп
Сьогодні, 08:18
У волинських лісах з'явилися перші маслюки. ФОТО
Сьогодні, 07:07
Схожі новини
Захисники за добу знищили ще 650 окупантів Захисники за добу знищили ще 650 окупантів
Сьогодні, 09:24
Російські окупанти продовжують грабувати людей на окупованій території Запоріжжя, – Генштаб Російські окупанти продовжують грабувати людей на окупованій території Запоріжжя, – Генштаб
Сьогодні, 09:03
Росіяни шукають можливість виробництва іранських дронів у Білорусі Росіяни шукають можливість виробництва іранських дронів у Білорусі
08 травень, 19:17
Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
08 травень, 18:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
11-річна онкохвора волинянка малює картини, а кошти від їх продажу передає українським захисникам
Сьогодні, 09:47
 0
Захисники за добу знищили ще 650 окупантів
Сьогодні, 09:24
 0
Курс валют у Луцьку 9 травня
Сьогодні, 09:08
 0
Російські окупанти продовжують грабувати людей на окупованій території Запоріжжя, – Генштаб
Сьогодні, 09:03
 0
Вночі наша ППО збила 23 із 25 російських ракет
Сьогодні, 08:58
 0
Медіа
відео
1/8