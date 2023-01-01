Вночі наша ППО збила 23 із 25 російських ракет
Сьогодні, 08:58
Противник завдав удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Ближче до 4 ранку росіяни запустили 17 ракет повітярного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію). ППО командування "Центр" збила 14 із них, ще одну – у зоні відповідальності "Південь".
"Загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет «Калібр» та Х-101/Х-555. 23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії із складовими Сил оборони України", – повідомив Головком.
Однією з цілей ворога цієї ночі знову був Київ. Захисники відбили всі атаки – влучань немає. Уламки ракет впали щонайменше у двох районах: Шевченківському та Голосіївському. На думку начальника КМВА Сергія Попка, це був максимально щільний напад. Напередодні росіяни навмисно задіяли рекордну кількість “Шахедів”, аби виявити і максимально виснажити ППО Києва.
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Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Ближче до 4 ранку росіяни запустили 17 ракет повітярного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію). ППО командування "Центр" збила 14 із них, ще одну – у зоні відповідальності "Південь".
"Загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет «Калібр» та Х-101/Х-555. 23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії із складовими Сил оборони України", – повідомив Головком.
Однією з цілей ворога цієї ночі знову був Київ. Захисники відбили всі атаки – влучань немає. Уламки ракет впали щонайменше у двох районах: Шевченківському та Голосіївському. На думку начальника КМВА Сергія Попка, це був максимально щільний напад. Напередодні росіяни навмисно задіяли рекордну кількість “Шахедів”, аби виявити і максимально виснажити ППО Києва.
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