Курс валют у Луцьку 9 травня





Про це повідомляє



Євро купують за 41.32, а продають за – 41.56.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.98, а продають за 9,09.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 травня готівковий курс долара становить 37.55, продають його за 37.69.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 41.32, а продають за – 41.56.Щодо польського злотого, то його купують за 8.98, а продають за 9,09.

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