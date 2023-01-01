Захисники за добу знищили ще 650 окупантів

Захисники за добу знищили ще 650 окупантів
Росія у війні проти України вже втратила 195 620 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.23 орієнтовно склали:

особового складу − близько 195 620 (+650) осіб ліквідовано,

танків − 3 734 (+4) од,

бойових броньованих машин − 7 258 (+4) од,

артилерійських систем − 3 031 (+13) од,

РСЗВ − 554 (+0) од,

засобів ППО − 307 (+1) од,

літаків − 308 (+0) од,

гелікоптерів − 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 618 (+4) од,

крилатих ракет − 955 (+8),

кораблів/катерів − 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 5 969 (+11) од,

спеціальної техніки − 388 (+4) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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