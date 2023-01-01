Захисники за добу знищили ще 650 окупантів
Сьогодні, 09:24
Росія у війні проти України вже втратила 195 620 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.23 орієнтовно склали:
особового складу − близько 195 620 (+650) осіб ліквідовано,
танків − 3 734 (+4) од,
бойових броньованих машин − 7 258 (+4) од,
артилерійських систем − 3 031 (+13) од,
РСЗВ − 554 (+0) од,
засобів ППО − 307 (+1) од,
літаків − 308 (+0) од,
гелікоптерів − 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 618 (+4) од,
крилатих ракет − 955 (+8),
кораблів/катерів − 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 5 969 (+11) од,
спеціальної техніки − 388 (+4) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.23 орієнтовно склали:
особового складу − близько 195 620 (+650) осіб ліквідовано,
танків − 3 734 (+4) од,
бойових броньованих машин − 7 258 (+4) од,
артилерійських систем − 3 031 (+13) од,
РСЗВ − 554 (+0) од,
засобів ППО − 307 (+1) од,
літаків − 308 (+0) од,
гелікоптерів − 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 618 (+4) од,
крилатих ракет − 955 (+8),
кораблів/катерів − 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 5 969 (+11) од,
спеціальної техніки − 388 (+4) од.
Дані уточнюються.
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