Захисники за добу знищили ще 650 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.23 орієнтовно склали:



особового складу − близько 195 620 (+650) осіб ліквідовано,



танків − 3 734 (+4) од,



бойових броньованих машин − 7 258 (+4) од,



артилерійських систем − 3 031 (+13) од,



РСЗВ − 554 (+0) од,



засобів ППО − 307 (+1) од,



літаків − 308 (+0) од,



гелікоптерів − 294 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 618 (+4) од,



крилатих ракет − 955 (+8),



кораблів/катерів − 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн − 5 969 (+11) од,



спеціальної техніки − 388 (+4) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у війні проти України вже втратила 195 620 військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.23 орієнтовно склали:особового складу − близько 195 620 (+650) осіб ліквідовано,танків − 3 734 (+4) од,бойових броньованих машин − 7 258 (+4) од,артилерійських систем − 3 031 (+13) од,РСЗВ − 554 (+0) од,засобів ППО − 307 (+1) од,літаків − 308 (+0) од,гелікоптерів − 294 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 618 (+4) од,крилатих ракет − 955 (+8),кораблів/катерів − 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн − 5 969 (+11) од,спеціальної техніки − 388 (+4) од.Дані уточнюються.

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