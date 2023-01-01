11-річна онкохвора волинянка малює картини, а кошти від їх продажу передає українським захисникам

Марійка Лопоха із села Оконськ в одній із італійських клінік бореться із страшною недугою – лімфобластним лейкозом. Там вона пише картини в стилі флюїд-арт, а кошти, виручені від їхнього продажу, передає на допомогу ЗСУ.



Про це пише газета



До арт-терапії дівчинка долучилась ще під час лікування в Луцькій дитячій лікарні, де волонтери познайомили її із новою технікою живопису флюїд-арт – мистецтвом створення абстрактних картин. Неочікуваний результат поєднання кольорів, особливий магнетизм інтер’єрних полотен захопив Марійку, хоч трішечки дозволяв полегшити страждання та біль.



На день народження їй подарували величезний набір фарб і вона захоплено опановувала новий вид мистецтва. Із вдячністю Марійка дарувала свої творчі доробки спочатку волонтерам та медперсоналу волинського закладу, а згодом й італійського. Простий пензлик та розмаїття кольорової гами додавали їй стійкості і сил на боротьбу із страшною виснажливою онконедугою.



В Італії Марійка мріє про одужання та повернення додому і, звичайно, про Перемогу. Щоб хоч трішки допомогти нашим захисникам наблизити її, вона вирішила продавати картини. Першу роботу допомогла продати їй тітка Юлія Бонгар, уродженка Оконська, яка нині проживає на Закарпатті. Її купила молода дівчина із Карпатського краю. З Німеччини, де нині мешкає, поціновувачка мистецтва перерахувала тисячу гривень.



- В Україні вже продано до десятка картин Марійки, - розповідає Юлія Бонгар. – Ціни не встановлюємо, покупці із Волині, Києва, Закарпаття оцінювали їхню вартість на свій розсуд. Біля автографа на полотні Марійка домальовує сердечко. Часточку свого великого серця вона дарує разом із картиною...



А в Італії взялась допомагати мужній дівчинці перекладачка-українка Оксана Нефьодова. На своїй ФБ-сторінці вона розмістила її картини, написавши: «Маша, незважаючи на всі ускладнення, на непросте лікування, продовжує створювати шедеври! Вже продано багато її картин, гроші передані на ЗСУ».



Усі зібрані кошти спрямовуються нашим волинським захисникам. В знак вдячності, захоплення стійкістю дівчинки в такій важкій боротьбі із страшною хворобою воїни передали український прапор із подяками. Серед них і від маневичанина Руслана Клімчука. Цей прапор висить у нашої землячки в лікарняній палаті, додаючи їй сил боротись і творити.



Оксана Нефьодова у своєму пості написала: «Бачите на фото прапор із подяками? Це приклад для всіх нас! Купуйте картини, робіть замовлення. В Італії звертайтесь до мене, до батьків Маші. В Україні продажем картин займається її тітка Юлія Бонгар.

Давайте всі разом допоможемо нашим хлопцям і подаруємо багато щасливих хвилин юній художниці!».



Познайомитись із картинами Марійки Лопохи можна на ФБ-сторінці Юлії Бонгар, до неї слід звернутись і щодо їхнього придбання. Кожне куплене полотно додає ще більшої упевненості цій одинадцятирічній дівчинці: буде Перемога і над ворогом, і над її недугою!



Олена Бичкова

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Одинадцятирічнаіз села Оконськ в одній із італійських клінік бореться із страшною недугою – лімфобластним лейкозом. Там вона пише картини в стилі флюїд-арт, а кошти, виручені від їхнього продажу, передає на допомогу ЗСУ.Про це пише газета "Нова доба" До арт-терапії дівчинка долучилась ще під час лікування в Луцькій дитячій лікарні, де волонтери познайомили її із новою технікою живопису флюїд-арт – мистецтвом створення абстрактних картин. Неочікуваний результат поєднання кольорів, особливий магнетизм інтер’єрних полотен захопив Марійку, хоч трішечки дозволяв полегшити страждання та біль.На день народження їй подарували величезний набір фарб і вона захоплено опановувала новий вид мистецтва. Із вдячністю Марійка дарувала свої творчі доробки спочатку волонтерам та медперсоналу волинського закладу, а згодом й італійського. Простий пензлик та розмаїття кольорової гами додавали їй стійкості і сил на боротьбу із страшною виснажливою онконедугою.В Італії Марійка мріє про одужання та повернення додому і, звичайно, про Перемогу. Щоб хоч трішки допомогти нашим захисникам наблизити її, вона вирішила продавати картини. Першу роботу допомогла продати їй тітка, уродженка Оконська, яка нині проживає на Закарпатті. Її купила молода дівчина із Карпатського краю. З Німеччини, де нині мешкає, поціновувачка мистецтва перерахувала тисячу гривень.- В Україні вже продано до десятка картин Марійки, - розповідає Юлія Бонгар. – Ціни не встановлюємо, покупці із Волині, Києва, Закарпаття оцінювали їхню вартість на свій розсуд. Біля автографа на полотні Марійка домальовує сердечко. Часточку свого великого серця вона дарує разом із картиною...А в Італії взялась допомагати мужній дівчинці перекладачка-українка. На своїй ФБ-сторінці вона розмістила її картини, написавши: «Маша, незважаючи на всі ускладнення, на непросте лікування, продовжує створювати шедеври! Вже продано багато її картин, гроші передані на ЗСУ».Усі зібрані кошти спрямовуються нашим волинським захисникам. В знак вдячності, захоплення стійкістю дівчинки в такій важкій боротьбі із страшною хворобою воїни передали український прапор із подяками. Серед них і від маневичанина. Цей прапор висить у нашої землячки в лікарняній палаті, додаючи їй сил боротись і творити.Оксана Нефьодова у своєму пості написала: «Бачите на фото прапор із подяками? Це приклад для всіх нас! Купуйте картини, робіть замовлення. В Італії звертайтесь до мене, до батьків Маші. В Україні продажем картин займається її тітка Юлія Бонгар.Давайте всі разом допоможемо нашим хлопцям і подаруємо багато щасливих хвилин юній художниці!».Познайомитись із картинами Марійки Лопохи можна на ФБ-сторінці Юлії Бонгар, до неї слід звернутись і щодо їхнього придбання. Кожне куплене полотно додає ще більшої упевненості цій одинадцятирічній дівчинці: буде Перемога і над ворогом, і над її недугою!

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