Гуменюк попередила українців: сьогодні рф може продовжити ракетний терор

Гуменюк попередила українців: сьогодні рф може продовжити ракетний терор
Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк допускає, що російські загарбники сьогодні, 9 травня, можуть продовжувати ракетний терор проти українського населення.

Про це вона повідомила в ефірі інформаційного марафону, пише УНІАН.

"Ми говоримо про те, що ворог буде продовжувати тероризувати і спрямовувати свої зусилля на те, щоб тримати в напрузі населення протягом щонайменше сьогоднішнього дня так точно. Тому треба уникати скупчень людей, дійсно свідомо ставитися до тої небезпеки, яку вони наразі несуть", - каже Гуменюк.

Гуменюк зазначила, що наразі в Чорному морі корабельне угрупування російських загарбників складає 18 одиниць, з яких 5 ракетоносіїв. "З урахуванням того, що вночі росіяни трохи "відстрілялися", але ще щонайменше 28 ракет типу "Калібр" вони тримають напоготові", - сказала Гуменюк.

Також речниця зауважила, що раніше масовані обстріли з боку окупантів супроводжувалися запуском 70-80 ракет, а тепер - 15-20-30. "Це говорить про їх потенціал. Але пам'ятаємо, що не зважаючи на санкції, вони їх все-одно виробляють", - сказала Гуменюк.

Вона сказала, що за даними розвідки, у ворога ще багато ударних дронів типу Shahed. "Вони мали потужні плани на 9 травня, щоб прозвітувати про свої якісь "перемоги". Ми знаємо про їх тяжіння до символізму тощо. Дійсно, продемонструвати техніку на парадах вони не можуть. Хотіли на полі бою. Але й тут зазнали поразки. Тому будуть шукати будь-яку іншу "перемогу" за будь-якого іншого способу", - сказала Гуменюк.

"Усвідомлюємо, що різні тилові регіони України можуть опинитися під загрозою ракетних атак, в тому числі і протягом сьогоднішнього дня. Водночас ворог може витримувати паузу, щоб створити додаткове нервове напруження. І навпаки - протягом дня буде тривале очікування і коли вночі, або ж наступного дня, для прикладу, коли усі розслабляться, вони можуть завдати удару", - зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, що у поліції показали пошкоджений будинок і уламки російських ракет на Київщині

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Теги: Росія, Україна, війна
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