Гуменюк попередила українців: сьогодні рф може продовжити ракетний терор

Наталія Гуменюк допускає, що російські загарбники сьогодні, 9 травня, можуть продовжувати ракетний терор проти українського населення.



Про це вона повідомила в ефірі інформаційного марафону, пише



"Ми говоримо про те, що ворог буде продовжувати тероризувати і спрямовувати свої зусилля на те, щоб тримати в напрузі населення протягом щонайменше сьогоднішнього дня так точно. Тому треба уникати скупчень людей, дійсно свідомо ставитися до тої небезпеки, яку вони наразі несуть", - каже Гуменюк.



Гуменюк зазначила, що наразі в Чорному морі корабельне угрупування російських загарбників складає 18 одиниць, з яких 5 ракетоносіїв. "З урахуванням того, що вночі росіяни трохи "відстрілялися", але ще щонайменше 28 ракет типу "Калібр" вони тримають напоготові", - сказала Гуменюк.



Також речниця зауважила, що раніше масовані обстріли з боку окупантів супроводжувалися запуском 70-80 ракет, а тепер - 15-20-30. "Це говорить про їх потенціал. Але пам'ятаємо, що не зважаючи на санкції, вони їх все-одно виробляють", - сказала Гуменюк.



Вона сказала, що за даними розвідки, у ворога ще багато ударних дронів типу Shahed. "Вони мали потужні плани на 9 травня, щоб прозвітувати про свої якісь "перемоги". Ми знаємо про їх тяжіння до символізму тощо. Дійсно, продемонструвати техніку на парадах вони не можуть. Хотіли на полі бою. Але й тут зазнали поразки. Тому будуть шукати будь-яку іншу "перемогу" за будь-якого іншого способу", - сказала Гуменюк.



"Усвідомлюємо, що різні тилові регіони України можуть опинитися під загрозою ракетних атак, в тому числі і протягом сьогоднішнього дня. Водночас ворог може витримувати паузу, щоб створити додаткове нервове напруження. І навпаки - протягом дня буде тривале очікування і коли вночі, або ж наступного дня, для прикладу, коли усі розслабляться, вони можуть завдати удару", - зазначила Гуменюк.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Українидопускає, що російські загарбники сьогодні, 9 травня, можуть продовжувати ракетний терор проти українського населення.Про це вона повідомила в ефірі інформаційного марафону, пише УНІАН "Ми говоримо про те, що ворог буде продовжувати тероризувати і спрямовувати свої зусилля на те, щоб тримати в напрузі населення протягом щонайменше сьогоднішнього дня так точно. Тому треба уникати скупчень людей, дійсно свідомо ставитися до тої небезпеки, яку вони наразі несуть", - каже Гуменюк.Гуменюк зазначила, що наразі в Чорному морі корабельне угрупування російських загарбників складає 18 одиниць, з яких 5 ракетоносіїв. "З урахуванням того, що вночі росіяни трохи "відстрілялися", але ще щонайменше 28 ракет типу "Калібр" вони тримають напоготові", - сказала Гуменюк.Також речниця зауважила, що раніше масовані обстріли з боку окупантів супроводжувалися запуском 70-80 ракет, а тепер - 15-20-30. "Це говорить про їх потенціал. Але пам'ятаємо, що не зважаючи на санкції, вони їх все-одно виробляють", - сказала Гуменюк.Вона сказала, що за даними розвідки, у ворога ще багато ударних дронів типу Shahed. "Вони мали потужні плани на 9 травня, щоб прозвітувати про свої якісь "перемоги". Ми знаємо про їх тяжіння до символізму тощо. Дійсно, продемонструвати техніку на парадах вони не можуть. Хотіли на полі бою. Але й тут зазнали поразки. Тому будуть шукати будь-яку іншу "перемогу" за будь-якого іншого способу", - сказала Гуменюк."Усвідомлюємо, що різні тилові регіони України можуть опинитися під загрозою ракетних атак, в тому числі і протягом сьогоднішнього дня. Водночас ворог може витримувати паузу, щоб створити додаткове нервове напруження. І навпаки - протягом дня буде тривале очікування і коли вночі, або ж наступного дня, для прикладу, коли усі розслабляться, вони можуть завдати удару", - зазначила Гуменюк.Нагадаємо, що у поліції показали пошкоджений будинок і уламки російських ракет на Київщині

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію